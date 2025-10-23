Ричмонд
Жерсон рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился, кому посвятил свой первый гол за клуб. Ранее он отличился в матче Кубка России против «Оренбурга», завершившемся разгромной победой 6:0.

Источник: fc-zenit.ru

— Жерсон, поздравляем с крупной победой над «Оренбургом»! Первый гол за новый клуб — это всегда особенное чувство. На что оно похоже?

— Очень крутое чувство. Я счастлив, главным образом, потому что мы выиграли. Это командная победа — сегодня мы провели образцовую игру и заслуженно добились такого результата. Это самое важное. Так что я очень рад голу, нашему успеху и выступлению всей команды.

— Кому посвятите первый гол в футболке «Зенита»?

— Всей моей семье! И особенно — моей дочке, — цитирует Жерсона пресс-служба клуба.

Футболист перешел в «Зенит» летом этого года из «Фламенго» за 25 миллионов евро.