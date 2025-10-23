Жерсон рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»

— Очень крутое чувство. Я счастлив, главным образом, потому что мы выиграли. Это командная победа — сегодня мы провели образцовую игру и заслуженно добились такого результата. Это самое важное. Так что я очень рад голу, нашему успеху и выступлению всей команды.