Ерохин вошел в топ-20 бомбардиров в истории «Зенита»

Благодаря дублю в ворота «Оренбурга» (6:0) в матче FONBET Кубка России Ерохин довел число голов за петербургскую команду до 45.
Таким образом, Ерохин опередил в списке лучших бомбардиров сине-бело-голубых Александра Спивака и Романа Широкова и поднялся на 20-е место.
Лучшим бомбардиром в истории «Зенита» является Александр Кержаков (163 гола).
36-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года и провел 259 матчей. В составе петербуржцев футболист становился шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и пять Суперкубков страны.