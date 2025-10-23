«Он занял место в моем сердце». Жерсон — об общении с Венделом

«С первого же моего дня здесь я познакомился со всеми бразильцами. Кого-то знал и раньше — например, Нино, против которого играл в Бразилии. Вендела не знал, только видел его игру со стороны. Сразу же подружился с ними, возможно, с Венделом ближе, чем с остальными — из-за того, что мы выросли в соседних районах Рио. У нас схожие образы жизни, поэтому и отношения более тесные. Мы бываем друг у друга в гостях, это мой очень хороший друг, уважаю и ценю его. Он занял место в моем сердце, как и все партнеры по “Зениту”. И я очень рад, что это произошло так быстро — это друзья, которых мне подарил футбол, и которые, хочется верить, со мной на всю жизнь», — цитирует Жерсона пресс-служба клуба.