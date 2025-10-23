В ЦСКА сообщили, что матч с «Крыльями Советов» будет посвящен Акинфееву

«Маленький Игорь пришел на первую тренировку в ЦСКА в 4 года. В ДЮСШ быстро разглядели талант и страсть к победам. Сейчас Игорю Владимировичу 39 лет — он все также бьется за красно-синие цвета и отдает футболу всего себя. Целых 35 лет верности, побед и величия», — говорится в сообщении.