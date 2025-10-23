Гайч: «Если бы мне в ЦСКА больше доверяли, я бы мог проявить себя гораздо лучше»

Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Я постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды. Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше", — приводит слова Гайча Legalbet.