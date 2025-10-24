«Динамо» превращается в середняка. У Карпина масса проблем перед матчем с «Зенитом»

А в ближайшем туре у бело-голубых выезд в Питер. И глобальными сложностями с игрой проблемы Валерия Карпина не ограничиваются. Есть и локальные. Во-первых, во встрече с «Ахматом» получил четвертую желтую карточку Фомин. Капитан и мотор команды, который в каждом туре в пятерке лучших в РПЛ по пробегу. Во-вторых, в тот же день травму получил Миранчук. Минус два центральных полузащитника — динамовцы лишаются как объема работы, так и креатива. Вернувшийся из Швейцарии полузащитник мгновенно встроился в динамовскую игру, именно от Антона в последние пару месяцев исходила основная угроза. Миранчук нашел взаимодействие с Бителло, эта связка вдохнула жизнь в динамовские атаки. Без экс-железнодорожника бразилец во втором тайме встречи с грозненцами вновь выглядел сиротливо. А тут еще и замена Зайнутдинова в перерыве воскресной встречи из-за дискомфорта приводящих мышц, а также информация, что не восстановится к воскресенью Макаров…