«Динамо» превращается в середняка. У Карпина масса проблем перед матчем с «Зенитом»

В Кубке «Динамо» на неделе уверенно обыграло «Крылья» (4:0), сохранив место в Пути РПЛ, а вот в чемпионате дела плохи. Бело-голубые закрепились на восьмом месте — между «Рубином» и «Ахматом». В минувшем туре в гости к команде Валерия Карпина приехали как раз грозненцы и выглядели лучше москвичей, создали больше моментов и могут печалиться из-за упущенной на четвертой добавленной минуте победы.
После матча осталось недоумение: кто в нем был фаворитом? Кто задачей на сезон провозглашал выигрыш трофея, а кто в прошлом чемпионате уцелел только за счет победы в стыковых матчах? У кого стоимость состава по Transfermarkt 107 миллионов евро, а у кого 26? Притом что встреча, напомню, проходила не в столице Чеченской Республики, где «Ахмат» всегда максимально заряжен, а в Москве.
«Динамо» сейчас твердый середняк РПЛ. Что самое грустное для болельщиков, не только по месту в таблице, но и по качеству игры. Да и то «середняк» скорее комплимент, чем принижение: команда Станислава Черчесова в воскресенье смотрелась явно целостнее и бодрее. Футболисты «Ахмата» знали, что делать на поле, динамовцы очень часто — нет.
А в ближайшем туре у бело-голубых выезд в Питер. И глобальными сложностями с игрой проблемы Валерия Карпина не ограничиваются. Есть и локальные. Во-первых, во встрече с «Ахматом» получил четвертую желтую карточку Фомин. Капитан и мотор команды, который в каждом туре в пятерке лучших в РПЛ по пробегу. Во-вторых, в тот же день травму получил Миранчук. Минус два центральных полузащитника — динамовцы лишаются как объема работы, так и креатива. Вернувшийся из Швейцарии полузащитник мгновенно встроился в динамовскую игру, именно от Антона в последние пару месяцев исходила основная угроза. Миранчук нашел взаимодействие с Бителло, эта связка вдохнула жизнь в динамовские атаки. Без экс-железнодорожника бразилец во втором тайме встречи с грозненцами вновь выглядел сиротливо. А тут еще и замена Зайнутдинова в перерыве воскресной встречи из-за дискомфорта приводящих мышц, а также информация, что не восстановится к воскресенью Макаров…
Что теперь делать Карпину? Вероятно, переводить в центр поля Рубенса вместо Фомина. Бителло двигать на позицию Миранчука, а слева в полузащите использовать Маухуба, Скопинцева или Бабаева, который в среду был лучшим против «Крыльев» и сделал хет-трик. Но отсутствие двух лидеров — Фомина и Миранчука — в любом случае ослабляет команду. А в соперниках — «Зенит», которому очки в борьбе за золото терять уже никак нельзя.
Как тут доказывать, что определение «середняк» — ошибка? Очень интересно, как на этот вопрос в воскресенье ответит Карпин.
Константин Алексеев