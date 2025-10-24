«Динамо» превращается в середняка. У Карпина масса проблем перед матчем с «Зенитом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23.10
Риека
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.25
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
1
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
3
:
ПАОК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Црвена Звезда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
2
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
6
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
0
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
2
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
3
:
Сочи
0
П1
X
П2

«Динамо» превращается в середняка. У Карпина масса проблем перед матчем с «Зенитом»

Константин Алексеев — о перспективах бело-голубых в Питере.

Источник: Спорт-Экспресс

В Кубке «Динамо» на неделе уверенно обыграло «Крылья» (4:0), сохранив место в Пути РПЛ, а вот в чемпионате дела плохи. Бело-голубые закрепились на восьмом месте — между «Рубином» и «Ахматом». В минувшем туре в гости к команде Валерия Карпина приехали как раз грозненцы и выглядели лучше москвичей, создали больше моментов и могут печалиться из-за упущенной на четвертой добавленной минуте победы.

После матча осталось недоумение: кто в нем был фаворитом? Кто задачей на сезон провозглашал выигрыш трофея, а кто в прошлом чемпионате уцелел только за счет победы в стыковых матчах? У кого стоимость состава по Transfermarkt 107 миллионов евро, а у кого 26? Притом что встреча, напомню, проходила не в столице Чеченской Республики, где «Ахмат» всегда максимально заряжен, а в Москве.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 13, 26.10.2025, 17:30
Зенит
-
Динамо
-

«Динамо» сейчас твердый середняк РПЛ. Что самое грустное для болельщиков, не только по месту в таблице, но и по качеству игры. Да и то «середняк» скорее комплимент, чем принижение: команда Станислава Черчесова в воскресенье смотрелась явно целостнее и бодрее. Футболисты «Ахмата» знали, что делать на поле, динамовцы очень часто — нет.

А в ближайшем туре у бело-голубых выезд в Питер. И глобальными сложностями с игрой проблемы Валерия Карпина не ограничиваются. Есть и локальные. Во-первых, во встрече с «Ахматом» получил четвертую желтую карточку Фомин. Капитан и мотор команды, который в каждом туре в пятерке лучших в РПЛ по пробегу. Во-вторых, в тот же день травму получил Миранчук. Минус два центральных полузащитника — динамовцы лишаются как объема работы, так и креатива. Вернувшийся из Швейцарии полузащитник мгновенно встроился в динамовскую игру, именно от Антона в последние пару месяцев исходила основная угроза. Миранчук нашел взаимодействие с Бителло, эта связка вдохнула жизнь в динамовские атаки. Без экс-железнодорожника бразилец во втором тайме встречи с грозненцами вновь выглядел сиротливо. А тут еще и замена Зайнутдинова в перерыве воскресной встречи из-за дискомфорта приводящих мышц, а также информация, что не восстановится к воскресенью Макаров…

Что теперь делать Карпину? Вероятно, переводить в центр поля Рубенса вместо Фомина. Бителло двигать на позицию Миранчука, а слева в полузащите использовать Маухуба, Скопинцева или Бабаева, который в среду был лучшим против «Крыльев» и сделал хет-трик. Но отсутствие двух лидеров — Фомина и Миранчука — в любом случае ослабляет команду. А в соперниках — «Зенит», которому очки в борьбе за золото терять уже никак нельзя.

Как тут доказывать, что определение «середняк» — ошибка? Очень интересно, как на этот вопрос в воскресенье ответит Карпин.

Константин Алексеев

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше