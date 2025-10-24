Град голов от «Зенита» и «Динамо»? Легкая прогулка «Спартака» против «Оренбурга»? Интриги 13-го тура РПЛ

«Зенит» — «Динамо»: атака на атаку
По осени мы уже как-то привыкли к отсутствию «Зенита» в тройке лидеров турнирной таблицы. Но, судя по всему, скоро ситуация может измениться. Питерцы вяло смотрелись на старте сезона: проваливалась оборона, хромала реализация, а Сергей Семак будто и сам не понимал, как правильно расставить своих футболистов на поле.
Сейчас картина другая. Сине-бело-голубые уверенно идут от матча к матчу и, даже когда не набирают очки, все равно превосходят оппонентов по ударам, xG и другой статистике, которая отражает качество атаки и степень давления на соперника.
Особенно впечатляет форма группы нападения, так как последние два матча (с «Сочи» в РПЛ и с «Оренбургом» в Кубке) «Зенит» выиграл с общим счетом 9:0. Да, делаем скидку на уровень оппозиции, но все же глупо спорить с тем, что игра питерцев в последнее время расцвела новыми красками. Тройка Глушенков — Энрике — Педро постоянно меняется местами, запутывая соперника. Ничего этой связке не смог противопоставить даже «Краснодар». Если бы еще кто-то из многочисленных форвардов начал забивать на регулярной основе, наверняка «Зенит» уже вскарабкался бы на первую строчку.
Все эти вводные — плохие новости для «Динамо». Коллектив Валерия Карпина седьмой с конца по допущенным моментам у своих ворот, по числу пропущенных — и вовсе пятый. Пока попытки Валерия Георгиевича сохранить атакующий стиль имени Марцела Лички выглядят неудачными. Атака прогрессирует, но не в самом высоком темпе, защита стала только хуже. Так что велик шанс нарваться на разгром в Санкт-Петербурге, если не будут приняты меры. Тем более «Зенит» сейчас особо мотивирован — до первой строчки всего три очка. Хотя вряд ли «Динамо» станет резко менять концепцию, потому ждем в этом матче множества голов. Скучно точно не будет.
«Спартак» — «Оренбург»: когда, если не сейчас?
Эта неделя — шанс для «Спартака» немного поправить свои дела и сгладить гнев болельщиков из-за неудовлетворительных результатов. Да, красно-белые здорово бились с ЦСКА, но матч с «Ростовом» в очередной раз вскрыл слабые места команды. В первую очередь касаются они обороны. А сейчас еще будут недоступны травмированный Бабич и дисквалифицированный Джику. С другой стороны, «Спартак» в прошлом туре показал характер, вырвав ничью в меньшинстве в концовке. Возможно, спасительный гол Барко придаст команде нужный импульс.
Тем более «Оренбург» — максимально подходящий соперник, чтобы набрать три очка и вернуть уверенность в себе. Сменивший Владимира Слишковича Ильдар Ахметзянов пытается стабилизировать расшатанный коллектив, но выходит с переменным успехом — если в прошлом туре удалось сыграть вничью в Самаре (хотя уровень игры был показан ниже среднего), то следом последовал болезненный разгром от «Зенита» в Кубке (0:6). Да и вообще «Оренбург» пропускает в каждом матче этого сезона РПЛ, не считая игры первого тура с ЦСКА. В общем, очевидно, не самый серьезный соперник для «Спартака». Но, как мы знаем, красно-белые как никто другой умеют придумывать себе проблемы на ровном месте.
ЦСКА — «Крылья Советов»: без Акинфеева беда?
Встреча с «Локомотивом» в прошлом туре стала холодным душем для ЦСКА. Армейцы уступили по всем компонентам, и складывается впечатление, что силы футболистов на исходе. Фабио Челестини с первых недель работы в России ставит красно-синим энергозатратный интенсивный футбол, который требует высочайшего уровня самоотдачи в каждом матче. И если в первых 10 турах ЦСКА выдерживал темп и, более того, наказывал соперников, когда у тех садились батарейки, то сейчас сам провалился в функциональную яму. В матче с «Локо» было заметно, как гости попросту не успевают за эпизодами. Как итог — разгром и скатывание с первой строчки на третью.
К тому же бросается в глаза отсутствие Акинфеева. И дело не только в том, что молодой Тороп уступает легенде в уровне. С Игорем в воротах защитники обретают дополнительное спокойствие. Да и парочка сейвов вратаря в ответственный момент зачастую надламывает нападение соперника. Сейчас такого вожака у ЦСКА нет.
Но бить тревогу пока явно рано. Все-таки запас прочности у команды солидный, ключевые футболисты Обляков и Кисляк по-прежнему в порядке, так что сейчас для армейцев важно оставить негативные эмоции в прошлом. «Крылья Советов» сейчас не представляют особой угрозы, что подтверждают последние результаты (в том числе 0:4 от «Динамо» в Кубке), так что свои три очка ЦСКА обязан забирать и снова максимально включаться в гонку за первое место.
«Акрон» — «Локомотив»: интересный ход Галактионова
Артем Дзюба сыграет против своего бывшего клуба — вот, пожалуй, и главная интрига этого матча. «Локо» в последние недели набрал чумовой ход и заслуженно возглавил турнирную таблицу. Батраков приковывает к себе внимание из Европы, Воробьев близок к статусу лучшего нападающего страны, а Пруцев — пожалуй, самый удачный трансфер РПЛ за все окно.
Но самое главное — виден тактический прогресс команды. Михаил Галактионов нашел интересное сочетание в центре поля: номинально там выходят Баринов, Пруцев и Карпукас, но фактически кто-то из них (чаще Баринов) смещается ближе к флангу при обороне. Необычно, но работает же! В этом разрезе особенно интригует тема продления контракта с капитаном. Баринов уже летом может стать свободным агентом, его связывают с «Зенитом», однако с точки зрения имиджа «Локомотиву» важно продлить соглашение с Дмитрием. Возможно, он не главная скрипка в этом составе, но, очевидно, ментальный лидер, вожак, который сплачивает коллектив.
Сейчас железнодорожникам важно пройти испытание медными трубами. Последние результаты могут взрастить из полезного чувства уверенности в себе губительную самоуверенность. Если уж «Локо» и правда всерьез нацелился на золото, то должен помнить: чемпионства выигрываются в первую очередь в таких матчах, как с «Акроном», где нужно в будничном режиме доказывать свое превосходство в классе.
«Краснодар» — «Рубин»: чемпиону нельзя расслабляться
В чем прелесть розыгрышей чемпионата России последних лет, так это в том, что чемпионская гонка не бывает скучной. Разворачивается она уже на осеннем отрезке, а участвует в ней сразу несколько клубов. Вот и сейчас ситуация максимально острая — у «Краснодара» столько же очков, сколько у «Локомотива», «быки» уступают лишь по дополнительным показателям, так что лидер может смениться в любой момент.
После череды сентябрьских осечек команда Мурада Мусаева вновь встала на рельсы успеха. Победы над «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» (по 2:0) позволили «Краснодару» нивелировать отрыв от первого места. Главный тренер нащупал стартовое сочетание (пока нужно разве что прикрыть отсутствие Тормены и Жубала), так что сейчас отличный момент для качественного рывка. К тому же дальше график у «быков» бешеный: «Спартак», «Балтика», «Локомотив», «Крылья», ЦСКА. Расслабиться до зимней паузы больше не удастся.
Для «Рубина» же это шанс показать свои амбиции. Пока казанцы идут ниже ожидаемого, занимая лишь седьмую строчку. Вопрос — будет ли эта команда претендовать на что-то серьезное или так и завязнет в середине таблицы? И лучший способ продемонстрировать свою силу — отобрать очки у чемпиона.
Автор: Марк Бессонов