Град голов от «Зенита» и «Динамо»? Легкая прогулка «Спартака» против «Оренбурга»? Интриги 13-го тура РПЛ

Все эти вводные — плохие новости для «Динамо». Коллектив Валерия Карпина седьмой с конца по допущенным моментам у своих ворот, по числу пропущенных — и вовсе пятый. Пока попытки Валерия Георгиевича сохранить атакующий стиль имени Марцела Лички выглядят неудачными. Атака прогрессирует, но не в самом высоком темпе, защита стала только хуже. Так что велик шанс нарваться на разгром в Санкт-Петербурге, если не будут приняты меры. Тем более «Зенит» сейчас особо мотивирован — до первой строчки всего три очка. Хотя вряд ли «Динамо» станет резко менять концепцию, потому ждем в этом матче множества голов. Скучно точно не будет.