Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:15
КАМАЗ
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.27
П2
3.45
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.30
П2
2.38
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.58
П2
3.16
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
10.50
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.21
П2
5.19
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.83
П2
4.77
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.55
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
1
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
3
:
ПАОК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
П1
X
П2

«Спартак» теряет важного игрока из-за прихоти Станковича: в этом решении нет логики

Может уйти уже зимой.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне в «Спартаке» работала четкая система на флангах: там играли инвертированные вингеры Маркиньос и Бонгонда, которые смещались в центр и с сильной ноги навешивали в штрафную. Это принесло результат — на двоих в прошлом сезоне они собрали 7+10 по системе гол+пас.

Перед началом нового сезона место Бонгонды в основе не подвергалось сомнению. Но летом он получил травму ахиллова сухожилия в сборной ДР Конго, выбыв на три месяца. Уже 5 сентября вернулся на поле, выйдя на замену в матче сборной.

На тот момент в РПЛ прошло лишь семь туров, но с тех пор Бонгонда почти не играет. В РПЛ он провел 18 минут, дважды выйдя на замену в концовке, в Кубке — один тайм. Хотя в интервью в конце сентября Бонгонда прямо говорил, что у него ничего не болит, он готов играть, а без практики не наберет форму:

«Мне важно вернуть игровой тонус. Потому что физически никаких последствий травмы нет, никаких болевых ощущений. Я день за днем выполнял всю необходимую работу и вернулся полностью здоровым. Поэтому выходил на поле полным уверенности в своих силах».

В отличие от «Спартака», за сборную Бонгонда играет, а в начале октября даже забил гол в ворота Судана:

Что мешает Бонгонде получать игровое время в «Спартаке»? С одной стороны, эксперименты Станковича, который часто отказывается от вингеров, превращая их в латералей, а эта роль Бонгонде не по зубам. С другой стороны, вера Станковича в аргентинца Солари, который продолжает искать себя в «Спартаке».

Игра Солари вызывает двоякое впечатление: он создает массу голевых моментов (больше всех в команде), но почти все губит — из 13 в этом сезоне реализовал 3 (23%). Несмотря на наметившийся прогресс, Солари не хватает креативности, футбольного интеллекта, он часто бездумно тащит мяч вперед, утыкаясь в соперника.

Трудно сказать, под какой футбол брался аргентинец, но в «Спартаке» для него нет ни пространства, ни скоростных атак, чтобы разбежаться. Это скорее бегунок, а не креативщик, поэтому взаимосвязь и с Барко, и с Фернандешом Солари построить непросто. Моментами он встраивается в подобие «треугольников» с партнерами, но системно к комбинационному футболу не привык.

Источник: Спорт-Экспресс

Солари правша и играет на правом фланге, ломая удачный прошлогодний эксперимент Станковича. Смещений в центр от него минимум — в основном прорывы по флангу. Почему в таких условиях намного более креативный Бонгонда не получает шанса — большой вопрос. Он левша и отлично смещался с правого фланга под удар или навес, а еще — открывался в штрафной, откуда забивал сам.

Да, Станкович видит Бонгонду на тренировках и может сомневаться в его форме. Но Бонгонда все это время играет в сборной, просится на поле и заверяет, что он здоров.

А теперь появились слухи, что зимой «Спартак» и вовсе может его продать. И в это верится: Станковичу он не нужен, а хорошую игру прошлого сезона многие позабыли.