«Спартак» теряет важного игрока из-за прихоти Станковича: в этом решении нет логики

В прошлом сезоне в «Спартаке» работала четкая система на флангах: там играли инвертированные вингеры Маркиньос и Бонгонда, которые смещались в центр и с сильной ноги навешивали в штрафную. Это принесло результат — на двоих в прошлом сезоне они собрали 7+10 по системе гол+пас.
Перед началом нового сезона место Бонгонды в основе не подвергалось сомнению. Но летом он получил травму ахиллова сухожилия в сборной ДР Конго, выбыв на три месяца. Уже 5 сентября вернулся на поле, выйдя на замену в матче сборной.
На тот момент в РПЛ прошло лишь семь туров, но с тех пор Бонгонда почти не играет. В РПЛ он провел 18 минут, дважды выйдя на замену в концовке, в Кубке — один тайм. Хотя в интервью в конце сентября Бонгонда прямо говорил, что у него ничего не болит, он готов играть, а без практики не наберет форму:
«Мне важно вернуть игровой тонус. Потому что физически никаких последствий травмы нет, никаких болевых ощущений. Я день за днем выполнял всю необходимую работу и вернулся полностью здоровым. Поэтому выходил на поле полным уверенности в своих силах».
В отличие от «Спартака», за сборную Бонгонда играет, а в начале октября даже забил гол в ворота Судана:
Что мешает Бонгонде получать игровое время в «Спартаке»? С одной стороны, эксперименты Станковича, который часто отказывается от вингеров, превращая их в латералей, а эта роль Бонгонде не по зубам. С другой стороны, вера Станковича в аргентинца Солари, который продолжает искать себя в «Спартаке».
Игра Солари вызывает двоякое впечатление: он создает массу голевых моментов (больше всех в команде), но почти все губит — из 13 в этом сезоне реализовал 3 (23%). Несмотря на наметившийся прогресс, Солари не хватает креативности, футбольного интеллекта, он часто бездумно тащит мяч вперед, утыкаясь в соперника.
Трудно сказать, под какой футбол брался аргентинец, но в «Спартаке» для него нет ни пространства, ни скоростных атак, чтобы разбежаться. Это скорее бегунок, а не креативщик, поэтому взаимосвязь и с Барко, и с Фернандешом Солари построить непросто. Моментами он встраивается в подобие «треугольников» с партнерами, но системно к комбинационному футболу не привык.
Солари правша и играет на правом фланге, ломая удачный прошлогодний эксперимент Станковича. Смещений в центр от него минимум — в основном прорывы по флангу. Почему в таких условиях намного более креативный Бонгонда не получает шанса — большой вопрос. Он левша и отлично смещался с правого фланга под удар или навес, а еще — открывался в штрафной, откуда забивал сам.
Да, Станкович видит Бонгонду на тренировках и может сомневаться в его форме. Но Бонгонда все это время играет в сборной, просится на поле и заверяет, что он здоров.
А теперь появились слухи, что зимой «Спартак» и вовсе может его продать. И в это верится: Станковичу он не нужен, а хорошую игру прошлого сезона многие позабыли.