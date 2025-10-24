Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:15
КАМАЗ
:
Енисей
П1
2.27
X
3.27
П2
3.45
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Урал
П1
3.25
X
3.30
П2
2.38
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Унион Б
П1
2.30
X
3.58
П2
3.16
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Пиза
П1
1.35
X
5.63
П2
10.50
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Нант
П1
1.67
X
4.21
П2
5.19
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Вест Хэм
П1
1.79
X
3.83
П2
4.77
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Севилья
П1
2.02
X
3.55
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
1
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
3
:
ПАОК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
П1
X
П2

Валерий Газзаев: «Хочу поддержать Торопа»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал по поводу молодого вратаря армейцев Владислава Торопа.

Источник: РИА "Новости"

В матче 12-го тура РПЛ ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3.

— Конечно, поражение ЦСКА от «Локомотива» получилось болезненным. Но я убежден, что оно не выбьет армейцев из колеи. На длинной дистанции чемпионата такие матчи тоже, увы, порой случаются. Главное, на каком месте ЦСКА окажется после 30-го тура. По-прежнему считаю, что у команды Челестини есть ресурсы и перспективы побороться за чемпионство. Думаю, красно-синие реабилитируются за поражение от «Локо» уже в ближайшем туре.

Я, если помните, пожурил молодого голкипера ЦСКА Владислава Торопа за второй гол «Локомотива». Надеюсь, он стрессоустойчив и правильно воспринимает критику футбольных людей. При этом хотел бы его поддержать. Ни в коем случае не надо ставить на нем крест. Порадовало, что в матче на Кубок против «Акрона» место в ворота занял именно Тороп. Значит, в нем видят перспективы.

Считаю Владислава талантливым вратарем с хорошими задатками. Но ему надо больше играть, набираться опыта. Чем чаще ты играешь, тем быстрее к тебе приходит уверенность. Так, если помните, было с молодым Игорем Акинфеевым. В общем, в дерби с «Локо» Торопу просто-напросто не хватило игровой практики, — сказал «СЭ» Газзаев.

В текущем сезоне Тороп провел 7 игр за армейцев во всех турнирах и пропустил 6 мячей.