Сухой рассудит «Зенит» и «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим рассудит матч 13-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».
Встреча пройдет 26 октября в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.
Помощники судьи — Игорь Демешко и Александр Богданов. За систему VAR отвечают Андрей Фисенко и Павел Шадыханов.
Другие назначения тура:
25 октября, суббота:
- «Спартак» (Москва) — «Оренбург» — Рафаэль Шафеев (VAR — Павел Шадыханов);
- «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) — Евгений Буланов (VAR — Павел Кукуян);
- ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — Егор Егоров (VAR — Артур Федоров);
26 октября, воскресенье:
- «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва) — Антон Фролов (VAR — Анатолий Жабченко);
- «Нижний Новгород» — «Балтика» (Калининград) — Инал Танашев (VAR — Иван Абросимов);
- «Краснодар» — «Рубин» (Казань) — Артем Чистяков (VAR — Василий Казарцев);
27 октября, понедельник:
- «Ахмат» (Грозный) — «Сочи» — Кирилл Левников (VAR — Ян Бобровский).