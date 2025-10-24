Ричмонд
Сухой рассудит «Зенит» и «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ

Бригада Сухого рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим рассудит матч 13-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

Встреча пройдет 26 октября в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.

Помощники судьи — Игорь Демешко и Александр Богданов. За систему VAR отвечают Андрей Фисенко и Павел Шадыханов.

Другие назначения тура:

25 октября, суббота:

  • «Спартак» (Москва) — «Оренбург» — Рафаэль Шафеев (VAR — Павел Шадыханов);
  • «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) — Евгений Буланов (VAR — Павел Кукуян);
  • ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — Егор Егоров (VAR — Артур Федоров);

26 октября, воскресенье:

  • «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва) — Антон Фролов (VAR — Анатолий Жабченко);
  • «Нижний Новгород» — «Балтика» (Калининград) — Инал Танашев (VAR — Иван Абросимов);
  • «Краснодар» — «Рубин» (Казань) — Артем Чистяков (VAR — Василий Казарцев);

27 октября, понедельник:

  • «Ахмат» (Грозный) — «Сочи» — Кирилл Левников (VAR — Ян Бобровский).