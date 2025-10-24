Главный тренер «Зенита» Семак: «Нам хотелось бы понимать протокол ВАР»

«Я думаю, у вас тоже нет ответа на этот вопрос, у нас тоже. Я в прессе видел высказывание одного арбитра, другого. И один говорит одно, второй — другое. И вчерашний матч Лиги Европы, поскольку мы случайно обратили внимание… “Лион” — “Базель”, 0:0 счет. И даже более явная ситуация, где гол был засчитан и ВАР не вмешивался. Также мы видели еще много засчитанных мячей после аутов, когда игрок касается линии при вбрасывании, что тоже делать нельзя. Это не перебрасывают, не пересматривают, даже тогда, когда эти моменты заканчиваются забитыми мячами. Если из этой логики исходить, то любой блок и любой фол до введения мяча он должен тоже просматриваться. Конечно, много решений, которые нам хотелось бы понимать, понимать протокол ВАР, понимать, судят ли судьи или нет. Это должны объяснять представители судейского корпуса», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.