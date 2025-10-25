«Спартак» может сменить владельца из-за санкций США

23 октября появилась информация, что Минфин США ввел санкции против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». В заявлении ведомства говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.