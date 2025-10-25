ЭСК признал верным решение Кукуяна удалить спартаковца Джику в матче с «Ростовом»

Комиссия единогласно приняла решение согласиться с главным арбитром Павлом Кукуяном: Джику был удален верно.
Мотивировка: защитник «Спартака» задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу.
Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнеров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол.
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Джонатан Альба
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Ростов
Тимур Сулейманов
54′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Статистика
Спартак
Ростов
Желтые карточки
2
6
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
3
7
Угловые
5
3
Фолы
11
16
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
