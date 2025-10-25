ЭСК признал верным решение Кукуяна удалить спартаковца Джику в матче с «Ростовом»

Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Овьедо
0
П1
1.84
X
3.60
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
0
:
Оренбург
0
П1
1.60
X
3.30
П2
8.75
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
0
:
Волга
0
П1
3.40
X
2.08
П2
3.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Уфа
2
:
Нефтехимик
0
П1
1.35
X
12.50
П2
29.00
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Комо
П1
4.60
X
3.48
П2
1.93
Футбол. Италия
16:00
Удинезе
:
Лечче
П1
1.97
X
3.34
П2
4.70
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Динамо Мх
П1
1.81
X
3.50
П2
5.20
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
РБ Лейпциг
П1
3.44
X
4.07
П2
2.03
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Бавария
П1
12.00
X
7.75
П2
1.23
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Санкт-Паули
П1
1.75
X
4.29
П2
4.44
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Вольфсбург
П1
2.27
X
3.72
П2
3.12
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Хайденхайм
П1
1.59
X
4.69
П2
5.27
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Сандерленд
П1
1.43
X
4.99
П2
7.75
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Фулхэм
П1
1.64
X
4.12
П2
5.70
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Челябинск
П1
2.40
X
3.10
П2
3.25
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Спартак Кс
П1
3.10
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Испания
17:15
Эспаньол
:
Эльче
П1
1.94
X
3.56
П2
4.30
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
П1
8.50
X
5.92
П2
1.35
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
П1
3.40
X
3.29
П2
2.35
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
П1
1.45
X
4.80
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
П1
2.07
X
3.96
П2
3.43
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
П1
1.43
X
5.40
П2
6.91
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
П1
1.69
X
3.55
П2
6.40
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
П1
1.88
X
3.97
П2
4.04
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
П1
6.05
X
4.35
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
П1
4.13
X
4.18
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
П1
3.59
X
3.66
П2
2.09
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56

ЭСК признал верным решение Кукуяна удалить спартаковца Джику в матче с «Ростовом»

Пресс-служба РФС опубликовала итоги заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК), на котором было разобрано удаление защитника «Спартака» Алексанжера Джику в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Источник: РИА "Новости"

Комиссия единогласно приняла решение согласиться с главным арбитром Павлом Кукуяном: Джику был удален верно.

Мотивировка: защитник «Спартака» задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу.

Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнеров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол.

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Джонатан Альба
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Ростов
Тимур Сулейманов
54′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Статистика
Спартак
Ростов
Желтые карточки
2
6
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
3
7
Угловые
5
3
Фолы
11
16
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти