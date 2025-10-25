ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА

«В первой ситуации мяч двигался с короткого расстояния после игры в него игроком ЦСКА Игорем Дивеевым и был неожиданным для защитника. Монтес пытался убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. Часть руки, в которую попал мяч, находилась близко к телу в нормальном положении.



Во второй ситуации Монтес осознанно сыграл в мяч, выбивая его из штрафной площади, после чего мяч рикошетом от ноги Дивеева с короткого расстояния попал в руку Монтеса. Монтес не совершал умышленного движения рукой к мячу, а положение его руки было нормальным для данного игрового действия и не является наказуемым», — сказано в решении комиссии.