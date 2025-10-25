ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.75
П2
4.10
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
3
Все коэффициенты
П1
44.00
X
19.00
П2
1.15
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
8.75
X
6.28
П2
1.33
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.82
П2
5.02
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.77
П2
1.97
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.70
П2
13.00
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.30
П2
2.55
Футбол. Италия
перерыв
Удинезе
2
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
59.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
3
:
Овьедо
2
Все коэффициенты
П1
1.04
X
21.00
П2
101.00
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.09
П2
8.00
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.31
П2
5.76
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.08
П2
2.89
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.92
П2
2.53
Футбол. Испания
17:15
Эспаньол
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.47
П2
4.03
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.98
П2
1.34
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.29
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.99
П2
3.45
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.42
П2
7.12
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.55
П2
6.40
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.96
П2
4.02
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.36
П2
1.58
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.13
X
4.18
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила действия главного арбитра Ивана Абросимова в матче «Локомотив» — ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Комиссия единогласно не удовлетворила обращение армейцев, которые просили рассмотреть момент с не назначением пенальти в ворота «Локомотива» на 32-й минуте.

По мнению ЭСК, контакт мяча с рукой защитника железнодорожников Сесара Монтеса не являются наказуемыми.

«В первой ситуации мяч двигался с короткого расстояния после игры в него игроком ЦСКА Игорем Дивеевым и был неожиданным для защитника. Монтес пытался убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. Часть руки, в которую попал мяч, находилась близко к телу в нормальном положении.

Во второй ситуации Монтес осознанно сыграл в мяч, выбивая его из штрафной площади, после чего мяч рикошетом от ноги Дивеева с короткого расстояния попал в руку Монтеса. Монтес не совершал умышленного движения рукой к мячу, а положение его руки было нормальным для данного игрового действия и не является наказуемым», — сказано в решении комиссии.

Также ЭСК вынесла решение по матчу 12-го тура «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар» (0:2). Комиссия пришла к выводу, что судья Антон Фролов на 80-й минуте правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны форварда «быков» Джованни Гонсалеса против игрока «Динамо» Джавада Хоссейннеджада в атакующей фазе перед взятием ворот махачкалинцев.

«Гонсалес не нарушает правила в единоборстве за мяч. Рука Гонсалеса находилась на теле соперника без какого-либо воздействия на него — не было дополнительного движения руками в сторону защитника, который сам потерял равновесие в этом единоборстве», — говорится в решении.

Локомотив
3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
25
11
Удары в створ
7
4
Угловые
3
8
Фолы
7
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти