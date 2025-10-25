ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА

Комиссия единогласно не удовлетворила обращение армейцев, которые просили рассмотреть момент с не назначением пенальти в ворота «Локомотива» на 32-й минуте.
По мнению ЭСК, контакт мяча с рукой защитника железнодорожников Сесара Монтеса не являются наказуемыми.
«В первой ситуации мяч двигался с короткого расстояния после игры в него игроком ЦСКА Игорем Дивеевым и был неожиданным для защитника. Монтес пытался убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. Часть руки, в которую попал мяч, находилась близко к телу в нормальном положении.
Во второй ситуации Монтес осознанно сыграл в мяч, выбивая его из штрафной площади, после чего мяч рикошетом от ноги Дивеева с короткого расстояния попал в руку Монтеса. Монтес не совершал умышленного движения рукой к мячу, а положение его руки было нормальным для данного игрового действия и не является наказуемым», — сказано в решении комиссии.
Также ЭСК вынесла решение по матчу 12-го тура «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар» (0:2). Комиссия пришла к выводу, что судья Антон Фролов на 80-й минуте правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны форварда «быков» Джованни Гонсалеса против игрока «Динамо» Джавада Хоссейннеджада в атакующей фазе перед взятием ворот махачкалинцев.
«Гонсалес не нарушает правила в единоборстве за мяч. Рука Гонсалеса находилась на теле соперника без какого-либо воздействия на него — не было дополнительного движения руками в сторону защитника, который сам потерял равновесие в этом единоборстве», — говорится в решении.
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти