ЭСК РФС: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА ранее обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в матче 12-го тура чемпионата страны против московского «Локомотива» в эпизоде с касанием мяча руки защитника железнодорожников Сесара Монтеса в штрафной площади на 32-й минуте встречи. В ЭСК считают, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива». В первой ситуации мяч двигался с короткого расстояния и был неожиданным для защитника. Монтес пытался убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. Часть руки, в которую попал мяч, находилась близко к телу в нормальном положении.