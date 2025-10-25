ЭСК РФС: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче РПЛ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главный судья матча чемпионата России между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом» Ранэль Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «бело-голубых», говорится в отчете экспертно-судейской комиссии (ЭСК), опубликованном на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Ахмат» прошел 19 октября в Москве и завершился со счетом 2:2. После встречи «Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в моменте с назначенным на 33-й минуте встречи пенальти, который не смог реализовать футболист «Ахмата» Лечи Садулаев.
ЭСК посчитала, что контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды Бителло с рукой атакующего игрока «Ахмата» Максима Сидорова ненаказуемый. «Почувствовав контакт, нападающий падает на газон неестественным образом. VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору», — говорится в тексте решения.
Столичный ЦСКА ранее обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в матче 12-го тура чемпионата страны против московского «Локомотива» в эпизоде с касанием мяча руки защитника железнодорожников Сесара Монтеса в штрафной площади на 32-й минуте встречи. В ЭСК считают, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива». В первой ситуации мяч двигался с короткого расстояния и был неожиданным для защитника. Монтес пытался убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. Часть руки, в которую попал мяч, находилась близко к телу в нормальном положении.
Во второй ситуации Монтес осознанно сыграл в мяч, выбивая его из штрафной площади, после чего мяч рикошетом от ноги Дивеева с короткого расстояния попал в руку Монтеса. Монтес не совершал умышленного движения рукой к мячу, а положение его руки было нормальным для данного игрового действия и не является наказуемым.
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Иван Сергеев
16′
Константин Тюкавин
(Иван Сергеев)
90+4′
Георгий Мелкадзе
21′
Эгаш Касинтура
(Мохамед Конате)
88′
Лечи Садулаев
38′
40
Курбан Расулов
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
9′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
10
Бителло
36′
55
Максим Осипенко
18′
4
Хуан Хосе Касерес
63′
50
Александр Кутицкий
21
Антон Миранчук
44′
91
Ярослав Гладышев
72′
76′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
63′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
44
Антонио Диас Рубенс
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
15′
42
Мануэль Келиано
20
Максим Самородов
75′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
65′
9
Брайан Мансилья
77
Георгий Мелкадзе
81′
13
Мохамед Конате
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
