Стартовый план снова не работал, а «Спартак» был ужасен. Но Станкович выиграл, заменив в перерыве Барко

Можно, конечно, сказать, что вышел классический пример матча, в котором события развиваются так, что значение имеет только результат. И, например, «Краснодар» в схожих по сценарию играх принято хвалить за умение дожимать соперника. Только «быки», с которыми «Спартак» сыграет в следующем туре, даже в трудные дни выглядят основательно и монолитно, тогда как красно-белым зачастую требуется встряска, чтобы проснуться в эмоциональном плане, или несколько замен в перерыве. А это не совсем нормально для команды с одним из самых качественных составов в РПЛ и несколькими исполнителями, которых без каких-либо оговорок можно включить в топ лучших футболистов лиги.