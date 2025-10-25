Стартовый план снова не работал, а «Спартак» был ужасен. Но Станкович выиграл, заменив в перерыве Барко

«Оренбург» с приходом на пост главного тренера Ильдара Ахметзянова старается играть от себя, а одно из ключевых требований 41-летнего специалиста — отсутствие передач назад. Для команды из зоны стыков это выглядит довольно смело, однако подобная стратегия не означает, что футбол уральцев авантюрен. Совсем нет, и план на игру со «Спартаком» был понятен. Дисциплина в обороне, плотность между линиями и синхронные перестроения. Все, чтобы максимально осложнить жизнь забравшим мяч под контроль красно-белым. А в контратаки, когда такая возможность представлялась, гости выбегали малыми силам в три-четыре человека.
В позиционных атаках закрепиться у спартаковской штрафной не получалось, но жизнь фавориту «Оренбург» осложнил серьезно. Хотя, несмотря на минимум моментов, команда Деяна Станковича могла выжать больше самыми действенными способами для взлома массированной обороны. Однако классная подача Солари в район площади ворот завершилась промахом Угальде; дальнему удару Маркиньоса предшествовал контакт мяча с рукой бразильца (гол отменили без вмешательства ВАР), а когда после углового Жедсон Фернандеш сумел прострелить от линии поля на Ву, на помощь своему голкиперу пришел Чинчинадзе.
Только проблема команды Деяна Станковича заключалась не в том, что перечисленные моменты не удалось реализовать, а в качестве игры. Ей не хватало нестандартных решений, скорости движения футболистов и мяча, а также банальных эмоций. Потухшие глаза, конечно, перебор. Солари и Умяров вправе подобную оценку оспорить. Да и Угальде трудно предъявить претензии — он банально остался без мяча.
План Станковича не работал, и на 45 минут без попаданий в створ серб отреагировал тройной заменой в перерыве. Показательно, что вместо растворившихся на поле творческих исполнителей Маркиньоса и Барко (прежде аргентинца в РПЛ никогда не меняли раньше 60-й минуты) на поле появились Мартинс, Дмитриев и Ливай Гарсия. Те, кто может дать страсть и динамику.
Это была классическая игра, в которой нужно было не плести кружева, а пробивать путь к воротам чем-то вроде лома. И в конце концов таковой удалось отыскать, когда Солари укротил мяч после подачи Денисова, а Жедсон в касание ассистировал классно решившему эпизод Угальде. Как говорится — исполнил, шведкой пробив под перекладину в ближний угол.
Если вынести за скобки сборную, для костариканца это первый гол со второй половины сентября (тогда Манфред забил в трех матчах подряд). Здесь уже были страсть и мастерство в одном флаконе. Но это будет оценка одного эпизода, а не игры в целом.
Можно, конечно, сказать, что вышел классический пример матча, в котором события развиваются так, что значение имеет только результат. И, например, «Краснодар» в схожих по сценарию играх принято хвалить за умение дожимать соперника. Только «быки», с которыми «Спартак» сыграет в следующем туре, даже в трудные дни выглядят основательно и монолитно, тогда как красно-белым зачастую требуется встряска, чтобы проснуться в эмоциональном плане, или несколько замен в перерыве. А это не совсем нормально для команды с одним из самых качественных составов в РПЛ и несколькими исполнителями, которых без каких-либо оговорок можно включить в топ лучших футболистов лиги.
С учетом бесконечных разговоров о грядущей отставке Деяна Станковича, беззубости на фоне соперника, который не играл в РПЛ на ноль начиная со стартового матча против ЦСКА, символичным выглядит то, что «Спартак» с трудом выбрался из тупика именно в противостоянии с «Оренбургом».
Пятнадцать месяцев назад Станкович начал работу в России с поражения на Южном Урале, и тогда самым популярным был тезис о том, что Деян не понял, куда попал. К концу прошлого года тренер это вроде бы опроверг, а его команду называли чемпионом по игре. Но все это — в прошедшем времени, и сейчас красно-белые почти вернулись к отправной точке.
При этом «Спартак» настолько непредсказуем, что уже через неделю в Краснодаре мы можем увидеть совсем другую команду. Такое случается, однако верится в подобное с трудом. А субботнюю игру большинству, наверное, просто хочется забыть. Достаточно трех очков в таблице.
Автор: Андрей Кузичев
Деян Станкович
Ильдар Ахметзянов
Манфред Угальде
(Жедсон Фернандеш)
67′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
52′
5
Эсекиэль Барко
46′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
81′
14
Илья Самошников
7
Пабло Солари
87′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
90+2′
16
Хорди Томпсон
52′
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
11
Степан Оганесян
73′
37
Ду Кейрос
20
Дмитрий Рыбчинский
63′
8
Владислав Камилов
19
Алешандре Жезус
46′
30
Гедеон Гузина
57
Евгений Болотов
73′
77
Ацамаз Ревазов
90′
33
Ираклий Квеквескири
81′
9
Максим Савельев
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
