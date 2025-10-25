Станкович о заменах Барко и Маркиньоса: «Это тренерское решение — нам нужна была победа»

Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
5.02
П2
17.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
2.01
X
2.50
П2
8.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Фулхэм
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.25
П2
6.70
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.00
П2
7.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
1
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.10
П2
15.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
1.10
П2
28.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.17
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.80
П2
1.48
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.27
П2
2.33
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.93
П2
7.47
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.03
П2
3.55
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.44
П2
7.31
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.62
П2
6.64
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.96
П2
4.01
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.37
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.18
X
4.18
П2
1.83
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Станкович о заменах Барко и Маркиньоса: «Это тренерское решение — нам нужна была победа»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил замены полузащитников Эсекьеля Барко и Маркиньоса в матче 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

Источник: РИА "Новости"

— С чем были связаны замены Барко и Маркиньоса? Как их здоровье, или вы были так сильно недовольны первым таймом?

— Слава богу, с ними все хорошо. Это тренерское решение — нам нужна была победа. Никакой драмы. Того, что я увидел в первом тайме, было недостаточно, чтобы взять три очка.

— Вы сегодня совсем без эмоций, а в Махачкале были очень довольны.

— Давайте говорить о футболе. Оставьте мои эмоции. То это не так, то другое… Я с ними справлюсь. Если у вас есть вопросы о футболе, задавайте.

— Кристофер Ву второй матч проводит очень уверенно. Каковы его шансы остаться в составе после возвращения Джику?

— На мой взгляд, он сегодня был лучшим на поле. Если не ошибаюсь, он выиграл все единоборства. Был момент, когда один против двух соперников выиграл даже. Вышел с предельным настроем и концентрацией. Сделал свою работу, ничего не выдумывая.

«Спартак» с 22 очками остается на шестом месте в РПЛ. Следующий матч в чемпионате России красно-белые проведут 2 ноября против «Краснодара».

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
25.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 16253 зрителя
Главные тренеры
Деян Станкович
Ильдар Ахметзянов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Жедсон Фернандеш)
67′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
52′
5
Эсекиэль Барко
46′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
81′
14
Илья Самошников
7
Пабло Солари
87′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
90+2′
16
Хорди Томпсон
52′
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
11
Степан Оганесян
73′
37
Ду Кейрос
20
Дмитрий Рыбчинский
63′
8
Владислав Камилов
19
Алешандре Жезус
46′
30
Гедеон Гузина
57
Евгений Болотов
73′
77
Ацамаз Ревазов
90′
33
Ираклий Квеквескири
81′
9
Максим Савельев
Статистика
Спартак
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
1
1
Угловые
4
2
Фолы
17
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти