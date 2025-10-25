Станкович о заменах Барко и Маркиньоса: «Это тренерское решение — нам нужна была победа»

— С чем были связаны замены Барко и Маркиньоса? Как их здоровье, или вы были так сильно недовольны первым таймом?
— Слава богу, с ними все хорошо. Это тренерское решение — нам нужна была победа. Никакой драмы. Того, что я увидел в первом тайме, было недостаточно, чтобы взять три очка.
— Вы сегодня совсем без эмоций, а в Махачкале были очень довольны.
— Давайте говорить о футболе. Оставьте мои эмоции. То это не так, то другое… Я с ними справлюсь. Если у вас есть вопросы о футболе, задавайте.
— Кристофер Ву второй матч проводит очень уверенно. Каковы его шансы остаться в составе после возвращения Джику?
— На мой взгляд, он сегодня был лучшим на поле. Если не ошибаюсь, он выиграл все единоборства. Был момент, когда один против двух соперников выиграл даже. Вышел с предельным настроем и концентрацией. Сделал свою работу, ничего не выдумывая.
«Спартак» с 22 очками остается на шестом месте в РПЛ. Следующий матч в чемпионате России красно-белые проведут 2 ноября против «Краснодара».
Деян Станкович
Ильдар Ахметзянов
Манфред Угальде
(Жедсон Фернандеш)
67′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
52′
5
Эсекиэль Барко
46′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
81′
14
Илья Самошников
7
Пабло Солари
87′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
90+2′
16
Хорди Томпсон
52′
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
11
Степан Оганесян
73′
37
Ду Кейрос
20
Дмитрий Рыбчинский
63′
8
Владислав Камилов
19
Алешандре Жезус
46′
30
Гедеон Гузина
57
Евгений Болотов
73′
77
Ацамаз Ревазов
90′
33
Ираклий Квеквескири
81′
9
Максим Савельев
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
