«Желаю без травм». Алип — о дуэли с Зайнутдиновым в РПЛ

Он выделил из состава соперника экс-одноклубника Ивана Сергеева и партнера по национальной команде полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.
— На острие атак «Динамо» играет ваш бывший партнер и близкий друг Иван Сергеев. Чего ждете от него?
— С Ваней мы действительно очень подружились. Я знаю его сильные стороны. Он может сделать гол из ничего, просто подставив ногу. Думаю, он будет против нас очень мотивирован. Все игроки хотят что-то доказывать своим бывшим командам. В «Динамо» играет еще один мой друг и брат — Бахтиёр Зайнутдинов. И ему, и Ване я желаю удачи в карьере и, главное, обойтись без травм.
Напомним, игра пройдет завтра, 26 октября в Санкт-Петербурге. «Зенит» набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.
У «Динамо» 16 баллов и восьмое место.