«Желаю без травм». Алип — о дуэли с Зайнутдиновым в РПЛ

— С Ваней мы действительно очень подружились. Я знаю его сильные стороны. Он может сделать гол из ничего, просто по­д­ставив ногу. Думаю, он будет против нас очень мотивирован. Все игроки хотят что-то доказывать своим бывшим командам. В «Динамо» играет еще один мой друг и брат — ​Бахтиёр Зайнутдинов. И ему, и Ване я желаю удачи в карьере и, главное, обойтись без травм.