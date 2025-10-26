Ричмонд
Данила Ведерников: Уверен, мы выберемся из нынешней турнирной ситуации

Футболист «Оренбурга» Данила Ведерников — о борьбе за выживание в РПЛ, поражении от «Спартака» и скандальном уходе из «Пари НН».

Источник: Соцсети

В феврале нынешнего года Данила Ведерников со скандалом покинул команду РПЛ «Пари Нижний Новгород» из-за конфликта со спортивным директором клуба Александром Удальцовым и его заместителем Владимиром Рыковым. Уходя из команды, он оставил в раздевалке бутсы, на которых написал оскорбления в адрес обоих функционеров. Это фото появилось в соцсетях. Затем 24-летний полузащитник поиграл в первой лиге — в «Чайке» из Ростовской области — и во второй лиге за ФК «Астрахань». Летом он вернулся в РПЛ, оказавшись в «Оренбурге». Его команда борется за выживание в РПЛ. После 13 туров она на 14-м месте в зоне переходных матчей, всего на два очка оторвавшись от зоны вылета, при этом идущий 15-м «Пари Нижний Новгород» имеет матч в запасе.

В интервью «Известиям» Ведерников поделился мнением о причинах субботнего выездного поражения от московского «Спартака» (0:1), рассказал, что поменялось после смены главного тренера (вместо Владимира Слишковича пост занял Ильдар Ахметзянов), а также оценил шансы спастись от вылета и рассказал, принципиально ли для него выиграть борьбу за выживание у «Пари НН».

— Чего не хватило в матче со «Спартаком», чтобы добиться хотя бы ничьей?

— Забитого гола.

— Почему его не удалось забить?

— Потому что получилась закрытая игра. У «Спартака» тоже было немного ударов — в первом тайме вообще ни одного в створ наших ворот. Но команда у них более мастеровитая, и один гол им все-таки удалось забить. Я считаю, что сегодня неплохо играли, но класс «Спартака» сказался.

— В чем «Оренбург» изменился после смены главного тренера?

— Схема игры стала другая. До этого мы играли в пять защитников, сейчас в четыре. Новый тренер ставит нам атакующий футбол, но и требует не забывать об обороне, соблюдать баланс.

— Ваши функции как-то изменились?

— Никак. Я как подключался в атаку и отрабатывал в обороне, так и продолжаю это делать. Понятно, что определенные нюансы есть, но в принципе всё у меня по-прежнему.

— Качество игры в двух матчах при Ахметзянове дает повод для оптимизма в плане борьбы за выживание?

— Конечно. Я уверен, что мы выберемся.

— Останетесь в РПЛ через переходные матчи или без них?

— Без.

— За счет чего?

— За счет коллектива, тренера, всего клуба. У нас внутри очень теплая атмосфера. У меня нет ни капли сомнения, что мы вылезем из нынешней турнирной ситуации.

— В этой борьбе за выживание у вас есть принципиальное противостояние с «Пари Нижний Новгород»? Есть желание доказать, что вы достойны играть в РПЛ, а его руководители не заслужили в ней работать?

— Да кому доказывать? Самому себе только надо. Никаких противостояний нет. Всё, что было с «Нижним», для меня уже осталось позади. Сейчас у меня новый этап. Даже мысли нет о каком-то принципиальном противостоянии. У меня каждый матч принципиальный. Не только с «Пари НН».

— Когда начали играть за «Оренбург», не было мысли что-то доказывать Удальцову и Рыкову?

— А зачем?

— Все-таки уход из «Пари НН» был довольно скандальный. Не просто так же вы те бутсы оставили в раздевалке.

— Повторюсь: всё это позади осталось. Мне неинтересно всё, что касается этих людей. Я за себя отвечаю. У меня новый этап. Я смотрю только вперед. Все мысли только вокруг «Оренбурга».

— Не знаете судьбу тех бутс?

— Не знаю. Честно говоря, неинтересно.

— Учитывая то, что после «Пари НН» вы вскоре и в «Чайке» потеряли работу, как удалось летом устроиться в «Оренбурге» и вернуться в РПЛ?

— У меня был просмотр в «Оренбурге» в течение одного сбора. Тогда еще не было понятно, будет команда в РПЛ или первой лиге. Если бы я не доказал свою состоятельность, наверно, меня бы тут сейчас не было. Но я сделал всё, чтобы проявить себя. И спасибо клубу, предыдущему главному тренеру Владимиру Слишковичу, что поверили в меня и оставили в «Оренбурге».

— У вас впереди матч с конкурентом по борьбе за выживание — «Сочи», а потом выезд к лидеру чемпионата «Локомотиву», который еще не потерпел ни одного поражения. Как собираетесь набирать очки в этих встречах?

— В нашем случае надо просто на каждый матч выходить как на последний. Тогда мы справимся с нашей ситуацией. Другого выбора тут вообще нет. И не может быть.

Алексей Фомин