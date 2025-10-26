Данила Ведерников: Уверен, мы выберемся из нынешней турнирной ситуации

В феврале нынешнего года Данила Ведерников со скандалом покинул команду РПЛ «Пари Нижний Новгород» из-за конфликта со спортивным директором клуба Александром Удальцовым и его заместителем Владимиром Рыковым. Уходя из команды, он оставил в раздевалке бутсы, на которых написал оскорбления в адрес обоих функционеров. Это фото появилось в соцсетях. Затем 24-летний полузащитник поиграл в первой лиге — в «Чайке» из Ростовской области — и во второй лиге за ФК «Астрахань». Летом он вернулся в РПЛ, оказавшись в «Оренбурге». Его команда борется за выживание в РПЛ. После 13 туров она на 14-м месте в зоне переходных матчей, всего на два очка оторвавшись от зоны вылета, при этом идущий 15-м «Пари Нижний Новгород» имеет матч в запасе.