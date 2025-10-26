«Локомотив» вернулся на первое место в РПЛ

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
3.71
X
2.49
П2
2.48
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Дженоа
1
Все коэффициенты
П1
10.70
X
3.55
П2
1.55
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.54
П2
4.20
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.53
X
3.58
П2
1.89
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
4.06
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
8.25
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.52
X
4.07
П2
1.78
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.74
П2
4.16
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.44
П2
4.45
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.55
П2
5.70
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.50
П2
3.61
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.19
П2
2.90
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.51
П2
3.60
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.67
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.40
П2
3.22
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.10
П2
4.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.03
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.20
П2
3.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.84
П2
3.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.14
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Локомотив» вернулся на первое место в РПЛ

Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с «Акроном» в матче 13-го тура РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Жилсона Беншимола (42-я минута) гости ответили точным ударом Сесара Монтеса (67).

Изначально игра должна была пройти 26 октября в Самаре, где «Акрон» проводит свои домашние матчи. Причиной переноса стала подготовка стадиона в Самаре к проведению международного форума «Россия — спортивная держава».

«Локомотив» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по очкам с ЦСКА (27). «Акрон» с 12 баллами идет на 12-й позиции. В следующем туре тольяттинцы 1 ноября на выезде встретятся с «Ростовом», а железнодорожники в тот же день в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». «Локомотиву» в матче с «сине-бело-голубыми» не сможет помочь Монтес, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Мордовия Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Михаил Галактионов
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
42′
Локомотив
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
67′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
72′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
24
Йонуц Неделчару
79′
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
79′
7
Эдгар Севикян
35
Ифет Джаковац
71′
71
Дмитрий Пестряков
15
Стефан Лончар
79′
23
Кристиян Бистрович
22
Артем Дзюба
62′
91
Максим Болдырев
6
Максим Кузьмин
70′
26
Родриго Эшковал
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
83
Алексей Батраков
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
87′
45
Александр Сильянов
62′
24
Максим Ненахов
25
Данил Пруцев
90′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
46′
7
Зелимхан Бакаев
10
Дмитрий Воробьев
80′
8
Владислав Сарвели
19
Александр Руденко
46′
27
Николай Комличенко
Статистика
Акрон
Локомотив
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
3
13
Удары в створ
2
3
Угловые
3
8
Фолы
17
11
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти