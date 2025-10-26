«Локомотив» вернулся на первое место в РПЛ

«Локомотив» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по очкам с ЦСКА (27). «Акрон» с 12 баллами идет на 12-й позиции. В следующем туре тольяттинцы 1 ноября на выезде встретятся с «Ростовом», а железнодорожники в тот же день в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». «Локомотиву» в матче с «сине-бело-голубыми» не сможет помочь Монтес, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.