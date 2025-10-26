«Локомотив» вернулся на первое место в РПЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Жилсона Беншимола (42-я минута) гости ответили точным ударом Сесара Монтеса (67).
Изначально игра должна была пройти 26 октября в Самаре, где «Акрон» проводит свои домашние матчи. Причиной переноса стала подготовка стадиона в Самаре к проведению международного форума «Россия — спортивная держава».
«Локомотив» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по очкам с ЦСКА (27). «Акрон» с 12 баллами идет на 12-й позиции. В следующем туре тольяттинцы 1 ноября на выезде встретятся с «Ростовом», а железнодорожники в тот же день в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». «Локомотиву» в матче с «сине-бело-голубыми» не сможет помочь Монтес, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.
Заур Тедеев
Михаил Галактионов
Жилсон Тавареш Беншимол
42′
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
67′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
72′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
24
Йонуц Неделчару
79′
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
79′
7
Эдгар Севикян
35
Ифет Джаковац
71′
71
Дмитрий Пестряков
15
Стефан Лончар
79′
23
Кристиян Бистрович
22
Артем Дзюба
62′
91
Максим Болдырев
6
Максим Кузьмин
70′
26
Родриго Эшковал
1
Антон Митрюшкин
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
83
Алексей Батраков
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
87′
45
Александр Сильянов
62′
24
Максим Ненахов
25
Данил Пруцев
90′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
46′
7
Зелимхан Бакаев
10
Дмитрий Воробьев
80′
8
Владислав Сарвели
19
Александр Руденко
46′
27
Николай Комличенко
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти