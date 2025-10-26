Тюкавин и Расулов вошли в стартовый состав «Динамо» на матч 13-го тура РПЛ

Встреча пройдет в воскресенье на стадионе «Зенита» и начнется в 17:30 мск. Для Тюкавина это первое попадание в стартовый состав команды на матч РПЛ после травмы, полученной в марте. Также вторую игру чемпионата подряд с первых минут начнет 19-летний вратарь «бело-голубых» Курбан Расулов.