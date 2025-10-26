Ричмонд
Тюкавин и Расулов вошли в стартовый состав «Динамо» на матч 13-го тура РПЛ

Тюкавин и Расулов вошли в стартовый состав «Динамо» на матч тура РПЛ c «Зенитом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Нападающий Константин Тюкавин вошел в стартовый состав московского «Динамо» на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», сообщается на сайте турнира.

Встреча пройдет в воскресенье на стадионе «Зенита» и начнется в 17:30 мск. Для Тюкавина это первое попадание в стартовый состав команды на матч РПЛ после травмы, полученной в марте. Также вторую игру чемпионата подряд с первых минут начнет 19-летний вратарь «бело-голубых» Курбан Расулов.

В стартовый состав «Зенита» вошли: Денис Адамов (вратарь), Ваня Дркушич, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос (капитан), Вендел, Луис Энрике, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Максим Глушенков, Педро.

Стартовый состав «Динамо» выглядит следующим образом: Курбан Расулов (вратарь), Николас Маричаль, Хуан Касерес, Роберто Фернандес, Рубенс, Максим Осипенко, Бителло, Данил Глебов, Эль-Мехди Маухуб, Иван Сергеев, Константин Тюкавин (капитан).

