«Катастрофа и ужас»: Дзюба заявил о преступлении после игры с «Локомотивом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.97
П2
5.10
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.25
П2
3.35
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.70
П2
1.30
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.33
П2
11.70
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.53
П2
19.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.25
П2
4.20
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.00
П2
34.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Бернли
2
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.55
П2
1.83
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
2
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
1
:
Леванте
1
Все коэффициенты
П1
4.33
X
1.54
П2
7.79
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.65
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.14
П2
2.92
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.50
П2
3.69
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.64
П2
3.38
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.39
П2
3.20
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.03
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.20
П2
3.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.26
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.84
П2
3.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.13
П2
3.89
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Катастрофа и ужас»: Дзюба заявил о преступлении после игры с «Локомотивом»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба подверг резкой критике поле стадиона в Саранске, на котором прошел матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Спасибо болельщикам, очень классная атмосфера. Но поле — это катастрофа и ужас. Такое поле последний раз было в Воронеже, болото. Ненормально, что у трех-четырех человек спазм задней поверхности. Это преступление — играть на таком поле», — заявил Дзюба.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.