«Балтика» не смогла победить аутсайдера РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.12
П2
5.20
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.20
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.60
П2
1.33
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.60
П2
11.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
1.69
X
6.90
П2
19.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.30
П2
3.90
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
13.00
П2
34.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Бернли
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.20
П2
1.67
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
2
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
0
:
Леванте
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
3.75
П2
1.50
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.65
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.14
П2
2.92
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.50
П2
3.69
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.64
П2
3.38
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.39
П2
3.20
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.03
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.20
П2
3.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.26
П2
2.28
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.84
П2
3.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.13
П2
3.89
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Балтика» не смогла победить аутсайдера РПЛ

«Пари НН» прервал серию из четырех поражений, сыграв на своем поле с «Балтикой» со счетом 0:0.

Источник: Телеграм-канал ФК «Балтика»

Футболисты калининградской «Балтики» и «Пари НН» завершили безголевой ничьей матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Нижнем Новгороде.

«Пари НН» набрал первое очко за пять последних матчей, но остался на 15-м месте в турнирной таблице (7 очков).

У «Балтики» 24 очка и четвертое место.

В 14-м туре «Балтика» 2 ноября примет грозненский «Ахмат», а нижегородский клуб 31 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

Пари Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Андрей Талалаев
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
88
Даниил Лесовой
22
Никита Каккоев
6
Алекс Опоку Сарфо
20
Хуан Мануэль Боселли
90′
3
Юрий Коледин
57′
32
Вадим Пигас
40
Олакунле Олусегун
79′
21
Реналдо Сефас
24
Эдгардо Фаринья
46′
2
Виктор Александров
49′
77
Андрей Ивлев
70′
19
Никита Ермаков
27
Вячеслав Грулев
70′
9
Тьяго Весино
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
4
Натан Гассама
32′
23
Мингиян Бевеев
88′
10
Илья Петров
24′
11
Юрий Ковалев
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
55′
90
Чиносо Оффор
73
Максим Петров
72′
5
Айман Мурид
19
Сергей Пряхин
71′
39
Кирилл Степанов
22
Николай Титков
6′
25′
26
Иван Беликов
Статистика
Пари Нижний Новгород
Балтика
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
4
0
Угловые
4
2
Фолы
20
21
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти