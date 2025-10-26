«Балтика» не смогла победить аутсайдера РПЛ

Футболисты калининградской «Балтики» и «Пари НН» завершили безголевой ничьей матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Нижнем Новгороде.
«Пари НН» набрал первое очко за пять последних матчей, но остался на 15-м месте в турнирной таблице (7 очков).
У «Балтики» 24 очка и четвертое место.
В 14-м туре «Балтика» 2 ноября примет грозненский «Ахмат», а нижегородский клуб 31 октября сыграет в Москве с ЦСКА.
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Андрей Талалаев
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
88
Даниил Лесовой
22
Никита Каккоев
6
Алекс Опоку Сарфо
20
Хуан Мануэль Боселли
90′
3
Юрий Коледин
57′
32
Вадим Пигас
40
Олакунле Олусегун
79′
21
Реналдо Сефас
24
Эдгардо Фаринья
46′
2
Виктор Александров
49′
77
Андрей Ивлев
70′
19
Никита Ермаков
27
Вячеслав Грулев
70′
9
Тьяго Весино
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
4
Натан Гассама
32′
23
Мингиян Бевеев
88′
10
Илья Петров
24′
11
Юрий Ковалев
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
55′
90
Чиносо Оффор
73
Максим Петров
72′
5
Айман Мурид
19
Сергей Пряхин
71′
39
Кирилл Степанов
22
Николай Титков
6′
25′
26
Иван Беликов
Статистика
Пари Нижний Новгород
Балтика
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
4
0
Угловые
4
2
Фолы
20
21
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
