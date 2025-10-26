«Это было страшно»: история любви и расставания футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской

«Я полетела в Питер с детьми на каникулы. Две недели мы не расставались ни на секунду, подписали договор с дизайнерами на ремонт дома. Я улетела в Лондон, а через неделю он сказал, что уходит. На следующий день я узнала, что моя мама больна. Это было страшно. Не дай Бог такое кому-нибудь пережить», — писала Юлия в своей книге «Проверено мной — все к лучшему».