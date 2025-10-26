«Это было страшно»: история любви и расставания футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской

Как познакомились Аршавин и Барановская
Андрей Аршавин и Юлия Барановская познакомились в 2003 году. Тогда он еще не был известным футболистом, однако уже играл в основе «Зенита» и считался одним из лучших ассистентов чемпионата России. А Юлия была студенткой аэрокосмического университета. Они случайно встретились на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
«С первым мужем мы познакомились на улице, на углу Невского и Садового, причем в самый неподходящий момент моей жизни. Я была обгоревшая, шла с пляжа, красная настолько, что думала, у меня кожа будет слезать. И это не помешало нам познакомиться», — рассказала Барановская «Газете.Ru».
Спортсмену понравилась девушка, и он сделал первый шаг.
«Посмотрел на меня, а потом так по-детски неожиданно сказал: “Вы такая красивая…” Он так это произнес, что мне захотелось остаться с ним», — вспоминала Барановская.
Их роман развивался стремительно. Уже через месяц влюбленные сняли квартиру и начали жить вместе. Однако пара так и не зарегистрировала свои отношения, даже когда появились дети. Хотя Аршавин сделал предложение Барановской, поход в ЗАГС постоянно откладывали из-за разных событий. Это устраивало обоих.
Дети Аршавина и Барановской
У Андрея Аршавина и Юлии Барановской — трое детей. Первенец родился в 2005 году. Мальчика назвали Артемом. В 2008-м на свет появилась дочь Яна. В 2012-м они стали многодетными родителями, девушка подарила нападающему сына Арсения.
Ради воспитания детей Барановская бросила учебу в университете. Сперва взяла академический отпуск, но в итоге так и не восстановилась.
Артем не пошел по стопам своего звездного отца, а выбрал творчество. В детстве он участвовал в «Непоседах», а сегодня работает в Большом театре. Старший сын футболиста и телеведущей мечтает стать актером.
Яна увлекается танцами, занималась в «Тодесе». Дочь бронзового призера чемпионата Европы по футболу-2008 принимала участие в танцевальных программах «Dance Революция» на Первом канале и «Новые танцы» на ТНТ. Яна учится в престижной подмосковной гимназии имени Примакова.
А вот младший сын Арсений, как и отец, играет в футбол. Он учится в академии «Спартака».
Развод Аршавина и Барановской
Разлад в семье произошел в 2012 году. Тогда Андрей Аршавин получил предложение от «Зенита» вернуться в родной клуб (российский футболист с 2009-го выступал за лондонский «Арсенал»). На тот момент Юлия Барановская ждала третьего ребенка. Когда девушка была на пятом месяце беременности, футболист позвонил ей и сказал, что он принял решение уйти из семьи. Оказалось, что у него была любовница.
«Я полетела в Питер с детьми на каникулы. Две недели мы не расставались ни на секунду, подписали договор с дизайнерами на ремонт дома. Я улетела в Лондон, а через неделю он сказал, что уходит. На следующий день я узнала, что моя мама больна. Это было страшно. Не дай Бог такое кому-нибудь пережить», — писала Юлия в своей книге «Проверено мной — все к лучшему».
Любовницей футболиста оказалась их общая знакомая — журналистка Алиса Казьмина. Девушка состояла в браке. Более того, вместе с мужем ходила на матчи «Арсенала», где оба болели за российского нападающего. Также семьи вместе отмечали праздники. Во время одной из новогодних вечеринок Андрей попросил у Юлии номер телефона ее подруги, аргументировав свою просьбу «на всякий случай». После этого Барановская начала замечать, что футболист и Казьмина регулярно оказываются в одних и тех же ресторанах.
Юлия осталась одна с тремя детьми и без работы. Спортсмен не помогал бывшей возлюбленной финансами, поэтому девушка подала на алименты в суды Лондона и Санкт-Петербурга. Оба дела она выиграла. По решению суда Аршавин должен был до 2030 года выплачивать Барановской половину заработанных денег. Это не устроило экс-капитана сборной России, и в 2020 году он подал иск о снижении размера алиментов. Суд встал на сторону футболиста и снизил выплаты до ⅜ от доходов.
Также супруги не могли поделить имущество. Дело доходило даже до того, что им приходилось ругаться из-за парковочного места. По признанию Юлии, когда она решила переоформить парковочное место возле их лондонского дома, футболист применил физическое насилие. Он сильно ударил Барановскую, из-за чего та отлетела на несколько метров. При этом Аршавин также обвинял экс-возлюбленную в рукоприкладстве.
«Юлька меня один раз компьютером… Я лежу, а она приходит и как компьютер сломала о мою голову!» — рассказывал футболист в YouTube-шоу «Карты, деньги, два мяча».
Сегодня супруги не общаются. В первое время экс-капитан сборной России не интересовался жизнью детей, но с 2017 года участвует в их жизни.
Как сложилась жизнь после разрыва
Андрей Аршавин после расставания с Юлией Барановской несколько лет встречался с Алисой Казьминой. В 2016-м они поженились. Через год у супругов родилась дочь Есения. В 2017-м Андрей и Алиса были на грани развода, но смогли примириться, но в 2019-м все-таки развелись из-за многочисленных измен спортсмена.
У обладателя Кубка УЕФА шестеро детей, считая еще два внебрачных ребенка. Известно, что маркетолог «Зенита» Анна Петрушина родила от Аршавина сына. Еще одна дочь от неизвестной девушки, которая не захотела записывать наследницу на имя известного футболиста. Более того, она дала девочке другое отчество.
«Детей у меня шесть! Хотя официально пять. Есть еще один ребенок, и мама ребенка не захотела записывать его на меня. Она сказала: деньги можешь не платить, это будет на твоей совести. На самом деле она вообще адекватная девушка, я удивляюсь, что она сделала такой выбор… Даже отчество не дала мое», — говорила Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча».
После завершения спортивной карьеры спортсмен выступает в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ». Также он работает в структуре «Зенита», где занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию клуба. В 2025 году Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
После расставания с Андреем Аршавиным Юлия Барановская начала строить карьеру на телевидении. В 2014 году вела программы «Чего хотят мужчины?» и «Перезагрузка» на ТНТ. Также стала соведущей Ольги Шелест, Тутты Ларсен, Аллы Довлатовой и Риты Митрофановой в шоу «Девчата» на канале «Россия 1».
В 2014-м прошла кастинг в новое ток-шоу Первого канала «Мужское/Женское», которое до сих пор ведет вместе с Александром Гордоном. С 2016 по 2022 годы Юлия Барановская была судьей на программе «Модный приговор». В 2016 году написала книгу «Все к лучшему. Исповедь бывшей жены футболиста». Также Юлия ведет передачу «Все к лучшему» на «Русском радио».
Если о карьере Барановской известно много, то ее личная жизнь покрыта тайной. Ей приписывали романы с актером Андреем Чадовым, солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко, журналистом Александром Телесовым и певцом Григорием Лепсом. Ни один из этих романов телеведущая не подтверждала.