Ловчев назвал лучшего легионера в РПЛ: «Выделяется только он»

«Сложный вопрос. Сейчас, честно говоря, таких, кто сразу бросался бы в глаза, я почти не вижу. Вендел только, он выделяется. Хотя, когда были Малком и другие — они были сильнее всех на голову.



Сейчас таких нет толком, трудно сказать. Лишь Вендела выделю. По сути, только в “Зените” можно кого-то отметить. Они покупают бразильцев за большие деньги, это сборники, сильные футболисты», — цитирует Ловчева «Советский спорт».