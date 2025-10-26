Ловчев назвал лучшего легионера в РПЛ: «Выделяется только он»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.01
П2
2.85
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.20
П2
3.77
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.60
П2
4.21
Футбол. Испания
перерыв
Реал
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.70
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
3
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.45
П2
3.37
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.70
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.15
П2
9.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.07
П2
3.00
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.21
П2
3.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.26
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.88
П2
4.00
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.13
П2
3.89
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Ловчев назвал лучшего легионера в РПЛ: «Выделяется только он»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев ответил, кого из легионеров в РПЛ он считает лучшим.

Источник: РИА "Новости"

«Сложный вопрос. Сейчас, честно говоря, таких, кто сразу бросался бы в глаза, я почти не вижу. Вендел только, он выделяется. Хотя, когда были Малком и другие — они были сильнее всех на голову.

Сейчас таких нет толком, трудно сказать. Лишь Вендела выделю. По сути, только в “Зените” можно кого-то отметить. Они покупают бразильцев за большие деньги, это сборники, сильные футболисты», — цитирует Ловчева «Советский спорт».