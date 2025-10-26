Ричмонд
«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура РПЛ

Матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 2:1. В концовке у «Динамо» сначала удалили 19-летнего вратаря Расулова за столкновение с Гонду в голевом эпизоде, но потом красную отменили, как и мяч «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

Петербургский «Зенит» победил московское «Динамо» в центральной встрече 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 2:1.

У «Динамо» счет на 26-й минуте открыл Бителло.

«Зенит» сравнял на 42-й благодаря Андрею Мостовому, а на 71-й Густаво Мантуан вывел хозяев вперед.

Ворота «Динамо» защищал 19-летний Курбан Расулов, которого на 82-й минуте сначала удалили после столкновения с Лусиано Гонду, но потом заменили красную карточку на желтую. Гонду перед столкновением сделал передачу на Педро, который забил из офсайда, взятие ворот не засчитали.

«Динамо» продлило безвыигрышную серию в турнире до трех матчей и занимает девятое место с 16 очками.

У «Зенита» четвертая победа в пяти последних матчах и третья строчка (26 очков).

В 14-м туре 1 ноября «Зенит» примет московский «Локомотив», а «Динамо» сыграет в Казани с «Рубином».

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Валерий Карпин
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Максим Глушенков)
42′
Густаво Мантуан
71′
Динамо
Бителло
(Данил Глебов)
26′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
63′
77′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
90′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
77′
32
Лусиано Гонду
90+4′
11
Луис Энрике
44′
90′
21
Александр Ерохин
Динамо
40
Курбан Расулов
87′
4
Хуан Хосе Касерес
37′
6
Роберто Фернандес
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
44′
10
Бителло
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
70
Константин Тюкавин
65′
50
Александр Кутицкий
55
Максим Осипенко
46′
7
Дмитрий Скопинцев
90′
88
Виктор Окишор
90+5′
2
Николас Маричаль
90′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
Зенит
Динамо
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
10
1
Угловые
10
1
Фолы
12
20
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
