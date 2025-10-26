«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура РПЛ

Петербургский «Зенит» победил московское «Динамо» в центральной встрече 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 2:1.
У «Динамо» счет на 26-й минуте открыл Бителло.
«Зенит» сравнял на 42-й благодаря Андрею Мостовому, а на 71-й Густаво Мантуан вывел хозяев вперед.
Ворота «Динамо» защищал 19-летний Курбан Расулов, которого на 82-й минуте сначала удалили после столкновения с Лусиано Гонду, но потом заменили красную карточку на желтую. Гонду перед столкновением сделал передачу на Педро, который забил из офсайда, взятие ворот не засчитали.
«Динамо» продлило безвыигрышную серию в турнире до трех матчей и занимает девятое место с 16 очками.
У «Зенита» четвертая победа в пяти последних матчах и третья строчка (26 очков).
В 14-м туре 1 ноября «Зенит» примет московский «Локомотив», а «Динамо» сыграет в Казани с «Рубином».
Сергей Семак
Валерий Карпин
Андрей Мостовой
(Максим Глушенков)
42′
Густаво Мантуан
71′
Бителло
(Данил Глебов)
26′
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
63′
77′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
90′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
77′
32
Лусиано Гонду
90+4′
11
Луис Энрике
44′
90′
21
Александр Ерохин
40
Курбан Расулов
87′
4
Хуан Хосе Касерес
37′
6
Роберто Фернандес
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
44′
10
Бителло
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
70
Константин Тюкавин
65′
50
Александр Кутицкий
55
Максим Осипенко
46′
7
Дмитрий Скопинцев
90′
88
Виктор Окишор
90+5′
2
Николас Маричаль
90′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
