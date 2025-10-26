Чудо-гол Мостового, победный рывок Мантуана и эмоции Карпина. «Зенит» сломил сопротивление «Динамо»

После невнятного старта состояние «Зенита» наконец стабилизировалось: Сергей Семак расставил игроков по позициям, команда на протяжении нескольких туров подряд держится на небольшом расстоянии от первого места. Поправился Жерсон, вышел в старте на встречу Кубка и даже забил дебютный гол.
В случае с «Динамо» все намного сложнее. Бело-голубые застряли в середине таблицы, на данный момент нет и речи о попадании в тройку сильнейших по итогам сезона. А ведь именно эта задача провозглашалась руководством, когда приглашали Валерия Карпина.
В Петербург динамовцы прилетели далеко не в самом лучшем составе: в столице остались травмированные Зайнутдинов, Миранчук, Лунев и Макаров, а также дисквалифицированный капитан Фомин.
У «Зенита» беда пришла откуда не ждали. В список травмированных к Кассьерре добавился Дуглас Сантос, получивший повреждение на предыгровом занятии.
В итоге составы команд получились экспериментальными. Возможно, сильнее удивил даже Семак, не выпустивший на поле ни одного номинального центрфорварда и доверивший Алипу место левого защитника, а не профильным игрокам этого амплуа — Веге и Горшкову.
«Динамо» забило первым же ударом в створ, Мостовой сделал красоту
«Зенит» с первых минут завладел территориальным преимуществом. Атаковали хозяева в основном через левый фланг, где Мостового опекал Касерес. Правая бровка почти полностью была отдана Мантуану, а Глушенков и Энрике действовали ближе к центру.
«Динамо» играло очень осторожно — все футболисты возвращались на свою половину поля и встречали зенитовцев там. Моменты сине-бело-голубые создавали: несколько раз убегали Энрике, Глушенков и Мостовой. Однако явными голевыми их назвать сложно.
А вот гостям хватило первой же контратаки с ударом в створ, чтобы открыть счет. Мостовой потерял мяч, Маухуб пробежал вперед и отдал на Глебова, а тот покатил в свободную зону на Бителло — бразилец без проблем реализовал. Зенитовцы обращались к главному арбитру Алексею Сухому, намекая на фол со стороны Касереса на Мостовом, но взятие ворот засчитали.
Петербуржцы могли отыграться, когда Педро навесил со штрафного на Нино, однако на выручку вратарю Расулову пришла штанга. Но «Зенит» все равно сравнял счет: Вендел шикарным разрезающим пасом запустил направо в штрафную Глушенкова, Максим низом нацеленно ассистировал в центр набегавшему Мостовому — Андрей в касание пяткой с рикошетом от дальней стойки отправил мяч в сетку! Вышло эффектно.
В концовке тайма страсти накалились. Было очень много фолов у бровки, где находился Карпин. Он несколько раз очень эмоционально не согласился с решением арбитра, за что немедленно получил карточку. Есть ощущение, что от драки или удаления спас только свисток на перерыв.
Гол Мантуана стал победным
Второй тайм начался по сценарию первого — «Зенит» снова начал поддавливать. После замены Осипенко из-за травмы в обороне «Динамо» появилось очень много свободных зон, куда раз за разом влетали хозяева. В какие-то моменты спасал свою команду Расулов, где-то петербуржцы жадничали и не давали друг другу передачу, когда она просто просилась, как в моменте с Энрике и Мостовым. Много вопросов вызвал эпизод с падением Педро в штрафной после контакта с вратарем москвичей — Сухой не стал назначать пенальти. Хотя повод задуматься об этом точно был.
Выдержать настолько сильное давление от «Зенита» команда Карпина не смогла. Пропустили второй после прорыва Мантуана: реактивный бразилец убежал от опекуна, поделился мячом с Энрике, а потом сам же попал в угол вторым темпом. Теперь уже динамовцам нужно было идти вперед, хотя сил оставалось немного, да и Тюкавина к тому моменту уже заменили.
А в концовке «Динамо» пропустило еще и третий. Правда, его не засчитали из-за офсайда. Сухой сначала удалил Расулова за фол на Лусиано, потом проконсультировался с ВАР, показал желтую и назначил штрафной.
В последние минуты ближе к голу был «Зенит», однако счет больше не изменился. 2:1 — победа петербуржцев, команда Сергея Семака еще сильнее приблизилась к первому месту. Следующую игру «Зенит» проведет дома против «Локомотива». А «Динамо» улетает в Москву в плохом настроении.
Сергей Семак
Валерий Карпин
Андрей Мостовой
(Максим Глушенков)
42′
Густаво Мантуан
71′
Бителло
(Данил Глебов)
26′
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
63′
77′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
90′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
77′
32
Лусиано Гонду
90+4′
11
Луис Энрике
44′
90′
21
Александр Ерохин
40
Курбан Расулов
87′
4
Хуан Хосе Касерес
37′
6
Роберто Фернандес
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
44′
10
Бителло
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
70
Константин Тюкавин
65′
50
Александр Кутицкий
55
Максим Осипенко
46′
7
Дмитрий Скопинцев
90′
88
Виктор Окишор
90+5′
2
Николас Маричаль
90′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти