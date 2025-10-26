Чудо-гол Мостового, победный рывок Мантуана и эмоции Карпина. «Зенит» сломил сопротивление «Динамо»

Второй тайм начался по сценарию первого — «Зенит» снова начал поддавливать. После замены Осипенко из-за травмы в обороне «Динамо» появилось очень много свободных зон, куда раз за разом влетали хозяева. В какие-то моменты спасал свою команду Расулов, где-то петербуржцы жадничали и не давали друг другу передачу, когда она просто просилась, как в моменте с Энрике и Мостовым. Много вопросов вызвал эпизод с падением Педро в штрафной после контакта с вратарем москвичей — Сухой не стал назначать пенальти. Хотя повод задуматься об этом точно был.