Андрей Мостовой: «Когда я видел на бровке Карпина, было приятно забить»

— Безусловно. Мы об этом после первого тайма в раздевалке говорили. Огромные зоны, можно создавать много моментов. Надо отдать должное «Динамо», соперник не боялся. Обычно когда команды приезжают в Питер, то садятся в оборону. «Динамо» сыграло довольно агрессивно. Очень много стычек было? Мне понравилось, классно было. И болельщикам, думаю, тоже понравилось. У всех было много эмоций. Обсуждали даже, что это не футбол, а больше драка была. Мы были готовы к этому.