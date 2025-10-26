Андрей Мостовой: «Когда я видел на бровке Карпина, было приятно забить»

— Перед матчем «Зенит» — «Динамо» обсуждалось, что это будет игра «Мостовой против Карпина», учитывая осенние сборы и слова Валерия Георгиевича. Насколько это на вас повлияло и готовились ли вы персонально к этому?
— Сильно не думал об этом. Но когда я видел на бровке Валерия Георгиевича, было приятно забить. Раздувают какой-то конфликт. Ну, не вызвал и не вызвал в сборную, посчитал меня толстым. Я на это не обижаюсь.
— После слов Карпина ваш рацион поменялся?
— Ничего не поменялось.
— Не было ощущения, что «Зенит» мог забить больше?
— Безусловно. Мы об этом после первого тайма в раздевалке говорили. Огромные зоны, можно создавать много моментов. Надо отдать должное «Динамо», соперник не боялся. Обычно когда команды приезжают в Питер, то садятся в оборону. «Динамо» сыграло довольно агрессивно. Очень много стычек было? Мне понравилось, классно было. И болельщикам, думаю, тоже понравилось. У всех было много эмоций. Обсуждали даже, что это не футбол, а больше драка была. Мы были готовы к этому.
— Когда узнали, что у Динамо будет играть 19-летний вратарь?
— Вообще не знал.
— Вы знаете его фамилию?
— Расулов, вроде.
— Запомнили?
— По удалению — да.
— Последние два сезона вы рубились за чемпионство с «Краснодаром». Сейчас видите третью команду, которая будет бороться за золото?
— ЦСКА. Ну, «Локомотив» еще. Сейчас ЦСКА, мне кажется, будто бы сбавил обороты. Но все равно армейцы очень опасны, и состав у них сыгранный.
— А «Спартак»?
— Хорошая команда.
В матче 27-летний футболист отметился голом на 42-й минуте.
Ранее главный тренер бело-голубых и сборной России Валерий Карпин не включил Мостового в окончательных состав национальной команды на товарищеские матчи против Ирана (2:1) и Боливии (3:0), назвав его «не самым стройным».