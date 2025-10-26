Андрей Мостовой: «Когда я видел на бровке Карпина, было приятно забить»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
2
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.10
П2
21.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Болонья
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
4.50
П2
1.28
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.23
П2
2.30
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.88
П2
3.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.07
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Андрей Мостовой: «Когда я видел на бровке Карпина, было приятно забить»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой оценил принципиальность матча против московского «Динамо» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

— Перед матчем «Зенит» — «Динамо» обсуждалось, что это будет игра «Мостовой против Карпина», учитывая осенние сборы и слова Валерия Георгиевича. Насколько это на вас повлияло и готовились ли вы персонально к этому?

— Сильно не думал об этом. Но когда я видел на бровке Валерия Георгиевича, было приятно забить. Раздувают какой-то конфликт. Ну, не вызвал и не вызвал в сборную, посчитал меня толстым. Я на это не обижаюсь.

— После слов Карпина ваш рацион поменялся?

— Ничего не поменялось.

— Не было ощущения, что «Зенит» мог забить больше?

— Безусловно. Мы об этом после первого тайма в раздевалке говорили. Огромные зоны, можно создавать много моментов. Надо отдать должное «Динамо», соперник не боялся. Обычно когда команды приезжают в Питер, то садятся в оборону. «Динамо» сыграло довольно агрессивно. Очень много стычек было? Мне понравилось, классно было. И болельщикам, думаю, тоже понравилось. У всех было много эмоций. Обсуждали даже, что это не футбол, а больше драка была. Мы были готовы к этому.

— Когда узнали, что у Динамо будет играть 19-летний вратарь?

— Вообще не знал.

— Вы знаете его фамилию?

— Расулов, вроде.

— Запомнили?

— По удалению — да.

— Последние два сезона вы рубились за чемпионство с «Краснодаром». Сейчас видите третью команду, которая будет бороться за золото?

— ЦСКА. Ну, «Локомотив» еще. Сейчас ЦСКА, мне кажется, будто бы сбавил обороты. Но все равно армейцы очень опасны, и состав у них сыгранный.

— А «Спартак»?

— Хорошая команда.

В матче 27-летний футболист отметился голом на 42-й минуте.

Ранее главный тренер бело-голубых и сборной России Валерий Карпин не включил Мостового в окончательных состав национальной команды на товарищеские матчи против Ирана (2:1) и Боливии (3:0), назвав его «не самым стройным».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше