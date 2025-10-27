«Зенит» вырубил «Динамо». Сейчас это команды разного уровня

С каждым туром все сложнее свыкнуться с мыслью, что еще пару месяцев назад «Динамо» воспринималось как претендент если не на чемпионство, то железно на топ-3. В той вселенной выезд к «Зениту» воспринимался бы как потенциальный шанс вышибить конкурента из гонки. Сломать его ментально и в худшем случае догнать в таблице, в лучшем — оторваться. Но на деле все ограничилось целями, как у середняков РПЛ, — отбиться, дотерпеть и не проиграть крупно.