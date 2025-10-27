«Зенит» вырубил «Динамо». Сейчас это команды разного уровня

С каждым туром все сложнее свыкнуться с мыслью, что еще пару месяцев назад «Динамо» воспринималось как претендент если не на чемпионство, то железно на топ-3. В той вселенной выезд к «Зениту» воспринимался бы как потенциальный шанс вышибить конкурента из гонки. Сломать его ментально и в худшем случае догнать в таблице, в лучшем — оторваться. Но на деле все ограничилось целями, как у середняков РПЛ, — отбиться, дотерпеть и не проиграть крупно.
Конечно, в «Динамо» понимали, что в Питере придется очень тяжело, но вряд ли представляли, что настолько. Так мало времени без мяча и так много в обороне команда Валерия Карпина в этом сезоне еще не проводила. 36 процентов владения, 0 угловых, 1 удар в створ — удивительно, что в первом тайме, отнявшем уйму сил и эмоций, гости выжали максимум.
Неочевидный ход Сергея Семака, который выставил состав без номинальных центрфорвардов, никак не повлиял на мощь атаки. «Зенит» без проблем выходил из-под нечастых попыток высокого прессинга, тут же загонял соперника в финальную треть и превратил главный матч тура в одну затяжную атаку.
Но как только ошибся и не успел перестроиться — сразу пропустил. Маухуб классно убежал от Алипа и Барриоса, вовремя развернулся и покатил на Глебова. Данил вовремя нашел Бителло, а бразилец образцово реализовал шанс.
У штаба Семака наверняка остался вопрос, был ли фол на Мостовом в начале голевой атаки, но реакция футболистов достойна аплодисментов. Никакой паники и отклонения от стартового плана. Хладнокровие после нарушений и провокаций — а стычек произошло очень много. И, наконец, довольно быстрый ответ после отличной комбинации, расчерченной Венделом, Глушенковым и Мостовым.
Сценарий второго тайма читался уже в тот момент, особенно после вынужденной замены Осипенко. Но все равно удивил. В первую очередь игрой «Динамо», которое вообще ничего не создало впереди. А после второго гола «Зенита» просто отсутствовало на поле: ни одной осмысленной атаки (даже контрвыпада), ни попытки спастись благодаря стандарту. И пугающее отсутствие ударов по воротам. Не в створ — вообще.
В главном матче тура, после двух игр в РПЛ без побед и на 9-м месте, когда терять особо нечего, «Динамо» отбивалось, чтобы не пропустить третий.
Да, с проблемами с составом. Да, в сложный период притирки команды к новому тренеру. Но все равно — с очень приличным набором исполнителей, который точно готов сыграть иначе. Если не по результату, то по качеству.
Такое избиение привычно видеть в матчах фаворитов с аутсайдерами — и, кстати, с последними «Зенит» не всегда хорош. И за это штаб Семака уже выслушал очень много критики. Но сейчас сработал образцово: сине-бело-голубые доминировали весь матч, не поплыли после пропущенного гола, досрочно вырубили оппонента и сократили до одного очка дистанцию от «Локомотива», с которым зарубятся в следующем туре. А «Динамо» еще повезло, что не уступило крупнее.
«Зенит» по-прежнему один из сильнейших участников гонки — в ней уже четыре претендента на титул. Но «Динамо» в их число, похоже, так и не попадет.
Сергей Семак
Валерий Карпин
Андрей Мостовой
(Максим Глушенков)
42′
Густаво Мантуан
71′
Бителло
(Данил Глебов)
26′
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
63′
77′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
90′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
77′
32
Лусиано Гонду
90+4′
11
Луис Энрике
44′
90′
21
Александр Ерохин
40
Курбан Расулов
87′
4
Хуан Хосе Касерес
37′
6
Роберто Фернандес
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
44′
10
Бителло
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
70
Константин Тюкавин
65′
50
Александр Кутицкий
55
Максим Осипенко
46′
7
Дмитрий Скопинцев
90′
88
Виктор Окишор
90+5′
2
Николас Маричаль
90′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
