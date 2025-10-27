Футболиста «Зенита» Мостового попытались похитить в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Игрока ФК «Зенит» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге, заявил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
Официальный представитель МВД Ирина Волк незадолго до этого написала в Telegram-канале, что полицейские задержали подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке нападения на известного футболиста. Она не уточнила, о ком речь, но, по данным собеседника агентства, это Мостовой.
Как пишет Mash, на спортсмена напали несколько человек. Они пытались затащить его в автомобиль, но ему на помощь пришел прохожий, и они отбились от преступников.
Telegram-канал добавил, что предпринимателя, которого упомянула Волк, похитили через два дня на том же месте. Его силой усадили в машину и заставили отдать крупную сумму, а также пообещать передать авто через жену. После этого бизнесмена отпустили.
Сергей Семак
Валерий Карпин
Андрей Мостовой
(Максим Глушенков)
42′
Густаво Мантуан
71′
Бителло
(Данил Глебов)
26′
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
63′
77′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
90′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
77′
32
Лусиано Гонду
90+4′
11
Луис Энрике
44′
90′
21
Александр Ерохин
40
Курбан Расулов
87′
4
Хуан Хосе Касерес
37′
6
Роберто Фернандес
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
44′
10
Бителло
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
70
Константин Тюкавин
65′
50
Александр Кутицкий
55
Максим Осипенко
46′
7
Дмитрий Скопинцев
90′
88
Виктор Окишор
90+5′
2
Николас Маричаль
90′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти