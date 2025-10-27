Футболиста «Зенита» Мостового попытались похитить в Петербурге

Официальный представитель МВД Ирина Волк незадолго до этого написала в Telegram-канале, что полицейские задержали подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке нападения на известного футболиста. Она не уточнила, о ком речь, но, по данным собеседника агентства, это Мостовой.