Акинфеев рассказал, что получил Range Rover в подарок за чемпионство с ЦСКА

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в автобиографической книге рассказал о нескольких необычных и дорогих подарках, среди которых были золотой iPhone и автомобиль Range Rover.
Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография» доступна к предзаказу. Она поступит в продажу 6 ноября.
«После чемпионата мира, когда ЦСКА под руководством Виктора Ганчаренко выиграл Суперкубок в Нижнем Новгороде, компания Caviar преподнесла мне тяжеленный золотой iPhone, на задней стороне которого изображен мой сейв ногой в победном матче с испанцами. Наверное, из всех подарков это самый ценный. Понятно, что я никогда им не пользовался, хотя, наверное, мог бы, но пугала сама мысль о том, что столь необыкновенный подарок я могу где-то потерять или его украдут», — написал Акинфеев.
«Когда мы стали чемпионами страны, выиграв у “Рубина” в Казани, один влиятельный человек, который за нас тогда болел, подогнал нам в качестве подарков сразу несколько “Рейндж-Роверов” — мне, Леониду Слуцкому, который тогда тренировал команду, Понтусу Верблуму, кому-то еще. С одной стороны, безусловно, приятно, когда по отношению к тебе делаются столь широкие жесты, но с другой — я реально чувствовал себя неловко. Ну да, стали чемпионами, но любая победа — это всего лишь мгновение. Наверное, поэтому я и ощущал некий внутренний диссонанс, понимая, что в глазах обычных людей, большинство которых вряд ли могут позволить себе автомобиль такого класса, подобные подарки — это слишком большая роскошь», — продолжил он.
Капитан ЦСКА предположил, что среди полученных подарков можно найти абсолютно все, что только можно придумать. «Дарили всевозможные папахи, какие-то другие экзотические головные уборы, кортики, кинжалы. Дома хранится очень красивый портрет, который одна из девочек-фанаток вышила бисером. Знаю, что она же делала подобный для Криштиану Роналду. Отдельная категория — письма, которые я получаю до сих пор. В некоторые конверты отправители, а скорее, наверное, отправительницы, вкладывали какую-то сушеную траву, монетки, амулеты в стиле ведьминских приворотов. Но такие я даже в руки не брал — если видел, что в конверты что-то вложено, отдавал их персоналу из пресс-службы клуба, и уже там их вскрывали. Не сказал бы, что сильно верю в привороты и сглазы, но, как говорится, береженого Бог бережет», — резюмировал Акинфеев.