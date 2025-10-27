Акинфеев рассказал, что получил Range Rover в подарок за чемпионство с ЦСКА

Капитан ЦСКА предположил, что среди полученных подарков можно найти абсолютно все, что только можно придумать. «Дарили всевозможные папахи, какие-то другие экзотические головные уборы, кортики, кинжалы. Дома хранится очень красивый портрет, который одна из девочек-фанаток вышила бисером. Знаю, что она же делала подобный для Криштиану Роналду. Отдельная категория — письма, которые я получаю до сих пор. В некоторые конверты отправители, а скорее, наверное, отправительницы, вкладывали какую-то сушеную траву, монетки, амулеты в стиле ведьминских приворотов. Но такие я даже в руки не брал — если видел, что в конверты что-то вложено, отдавал их персоналу из пресс-службы клуба, и уже там их вскрывали. Не сказал бы, что сильно верю в привороты и сглазы, но, как говорится, береженого Бог бережет», — резюмировал Акинфеев.