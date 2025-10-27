Ричмонд
Момент попытки похищения футболиста «Зенита» попал на видео

Появилось видео попытки похищения футболиста «Зенита» Мостового.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Появилась видеозапись попытки похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, ее опубликовало издание 78.ru.

В понедельник МВД РФ сообщило, полицейскими Петербурга «задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста». По данным источника РИА Новости, речь идет о Мостовом и бизнесмене Сергее Селегене. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. Позднее СК РФ сообщил, что по этому делу задержаны четверо подозреваемых. Уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

На видео запечатлено, как возле дома по улице Вязовой группа неизвестных пыталась силой затолкать спортсмена в иномарку. По данным издания, Мостовому помог отбиться от преступников хоккеист Александр Гракун. Вместе им удалось вырваться и скрыться на улице Спортивной.