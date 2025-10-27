Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.66
П2
2.26
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2

Стало известно, кто пытался похитить футболиста Мостового

Похитителями полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня оказались студенты Морской академии, сообщает Mash на Мойке.

Источник: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Молодые люди получили в Telegram заказ на похищение от человека под ником «Сатанист». Сначала злоумышленники попытались похитить Мостового, но им это сделать не удалось. Через два дня они похитили Селегеня у магазина на Крестовском острове. На предпринимателя надели наручники и заставили перевести его 210 тысяч рублей, приставив к голове предмет похожий на пистолет.

Остальную сумму должна была привезти супруга бизнесмена в качестве выкупа, но по пути автомобиль преступников остановили полицейские, произведя задержание злоумышленников. Молодые люди планировали получить выкуп за бизнесмена в размере 10 млн рублей.

Похитители утверждают, что ни разу не видели человека, который предложил им пойти на преступления.