Стало известно, кто пытался похитить футболиста Мостового

Молодые люди получили в Telegram заказ на похищение от человека под ником «Сатанист». Сначала злоумышленники попытались похитить Мостового, но им это сделать не удалось. Через два дня они похитили Селегеня у магазина на Крестовском острове. На предпринимателя надели наручники и заставили перевести его 210 тысяч рублей, приставив к голове предмет похожий на пистолет.