Виктор Гусев: «Увижу ли еще чемпионство “Динамо”? Конечно!»

— Любимое «Динамо» на моих глазах в 1963 году стало чемпионом страны. Мог ли я, тогда 8- летний мальчишка, представить себе такое дальнейшее развитие событий: только половинчатое золото весной 76-го. И все! Да, при мне были пять побед в Кубке и потрясающие отдельные матчи, но… Анализ того, что все эти годы происходит, — тема для отдельного интервью.