Виктор Гусев: «Увижу ли еще чемпионство “Динамо”? Конечно!»

— Вы же давний болельщик московского «Динамо».
— Любимое «Динамо» на моих глазах в 1963 году стало чемпионом страны. Мог ли я, тогда 8- летний мальчишка, представить себе такое дальнейшее развитие событий: только половинчатое золото весной 76-го. И все! Да, при мне были пять побед в Кубке и потрясающие отдельные матчи, но… Анализ того, что все эти годы происходит, — тема для отдельного интервью.
— Вы как-то сказали: «“Динамо” — это боль!» Когда она пройдет?
— Каждый раз говорю себе: вот сейчас, вот в этом сезоне…
— В Карпина-тренера есть вера?
— Не в большей и не в меньшей степени, чем в его предшественников. Иногда кажется, что дело вообще не в тренере. Но ведь и руководство у клуба достойное. Порой уже даже хочется искать объяснение в чем-то на грани мистики.
— Ваш самый любимый игрок «Динамо» в российский период?
— А почему не в советский? Там помимо очевидных для всех Льва Яшина и Игоря Численко таким игроком для меня был великолепный нападающий Владимир Козлов, сейчас продолжающий работать с динамовскими мальчишками. В российский период назвать не смогу, хотя нравились, конечно, многие. Просто со временем, увы, проходит такая прекрасная вещь, как мальчишеская восторженность.
— Увидите ли вы чемпионство «Динамо»?
— Конечно! — сказал Гусев «СЭ».