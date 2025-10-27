Орлов: «Соболев — не форвард для команды, которая борется за чемпионство»

В общем, у Семака есть несколько вариантов игры в атаке. Сегодня Глушенков вышел на острие, менялся с Луисом Энрике. Во втором тайме на поле появился Лусиано, который еще не набрал необходимую форму. Кассьерра пока в лазарете. Соболев? Ну… Александр все-таки не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство. Не хватает ему нужных качеств. Не техничен, не быстр. Да, у него есть свои козыри. Но не для борьбы за золотые медали. Он слабее конкурентов, те — мастеровитее, — сказал «СЭ» Орлов.