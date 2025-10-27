Орлов: «Соболев — не форвард для команды, которая борется за чемпионство»

— «Зенит» показал свой самый умный футбол в этом сезоне. В 9-м туре питерцы в гостях обыграли «Краснодар» — 2:0. Но там, по большому счету, блеснули только два человека — Глушенков и Луис Энрике. Против «Динамо» вся команда выглядела целостно. Никто не выпадал. Каждый знал свой маневр. Педро был хорош, Мостовой забил породистый гол! Питерцы при всей плотности обороны соперника находили «коридоры», выполняли проникающие передачи. Однозначно сыграли на пятерку!
В общем, у Семака есть несколько вариантов игры в атаке. Сегодня Глушенков вышел на острие, менялся с Луисом Энрике. Во втором тайме на поле появился Лусиано, который еще не набрал необходимую форму. Кассьерра пока в лазарете. Соболев? Ну… Александр все-таки не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство. Не хватает ему нужных качеств. Не техничен, не быстр. Да, у него есть свои козыри. Но не для борьбы за золотые медали. Он слабее конкурентов, те — мастеровитее, — сказал «СЭ» Орлов.
В сезоне-2025/26 Соболев сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.