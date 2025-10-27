Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.65
П2
2.27
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Орлов: «Соболев — не форвард для команды, которая борется за чемпионство»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените».

Источник: Спорт-Экспресс

— «Зенит» показал свой самый умный футбол в этом сезоне. В 9-м туре питерцы в гостях обыграли «Краснодар» — 2:0. Но там, по большому счету, блеснули только два человека — Глушенков и Луис Энрике. Против «Динамо» вся команда выглядела целостно. Никто не выпадал. Каждый знал свой маневр. Педро был хорош, Мостовой забил породистый гол! Питерцы при всей плотности обороны соперника находили «коридоры», выполняли проникающие передачи. Однозначно сыграли на пятерку!

В общем, у Семака есть несколько вариантов игры в атаке. Сегодня Глушенков вышел на острие, менялся с Луисом Энрике. Во втором тайме на поле появился Лусиано, который еще не набрал необходимую форму. Кассьерра пока в лазарете. Соболев? Ну… Александр все-таки не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство. Не хватает ему нужных качеств. Не техничен, не быстр. Да, у него есть свои козыри. Но не для борьбы за золотые медали. Он слабее конкурентов, те — мастеровитее, — сказал «СЭ» Орлов.

В сезоне-2025/26 Соболев сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше