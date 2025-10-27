Умер легендарный диктор и «голос ЦСКА» Игорь Плешаков. Он работал на матчах армейцев почти четверть века

Вероятно, не так давно Плешаков был госпитализирован — бессменного диктора не было на домашнем матче ЦСКА против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ. После этого в одном из фанатских блогов армейцев появилась запись: «Многие, кто был на стадионе, заметили отсутствие постоянного диктора “ВЭБ Арены” Игоря Плешакова. В настоящее время он находится в больнице на плановом лечении. Наш клуб не остается в стороне и оказывает помощь Игорю, чтобы он как можно быстрее восстановился. Однако, по прогнозам, диктор не вернется до зимы. Желаем здоровья!».