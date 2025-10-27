Умер легендарный диктор и «голос ЦСКА» Игорь Плешаков. Он работал на матчах армейцев почти четверть века

Грустные новости: на 57-м году жизни скончался легендарный стадионный диктор ЦСКА Игорь Плешаков. Информацию об этом в клубе подтвердили официально.
Попал в больницу
Вероятно, не так давно Плешаков был госпитализирован — бессменного диктора не было на домашнем матче ЦСКА против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ. После этого в одном из фанатских блогов армейцев появилась запись: «Многие, кто был на стадионе, заметили отсутствие постоянного диктора “ВЭБ Арены” Игоря Плешакова. В настоящее время он находится в больнице на плановом лечении. Наш клуб не остается в стороне и оказывает помощь Игорю, чтобы он как можно быстрее восстановился. Однако, по прогнозам, диктор не вернется до зимы. Желаем здоровья!».
27 октября появилась информация о смерти диктора. Вскоре все подтвердили в ЦСКА. «Не стало Игоря Плешакова. Бессменный диктор нашей домашней арены скончался сегодня днем на 57-м году жизни. Выдающийся голос Игоря более 20 лет звучал на матчах нашей команды, являясь знаковым для разных поколений болельщиков. В наших сердцах навсегда останется его голос и, конечно, знаменитая фраза: “И помните, что вы — самые лучшие болельщики в мире!”.
Матчу против «Пари НН» будут предшествовать мероприятия в память об Игоре Плешакове, а сама игра начнется с минуты молчания. ПФК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря. Информацию о церемонии прощания клуб сообщит дополнительно", — заявили в клубе.
К соболезнованиям присоединилась женская команда красно-синих: «Сегодня не стало диктора женского футбольного клуба ЦСКА Игоря Плешакова. Это большая утрата для клуба, игроков, болельщиков, для каждого из нас. Голос Плешакова навсегда останется голосом ЖФК ЦСКА! Мы всегда будем помнить Игоря как жизнерадостного человека, любящего свое дело и футбол. Игорь, вы навсегда в истории клуба! Вечная память!».
Почти 25 лет в клубе
Плешаков — настоящая легенда ЦСКА. Причем не только футбольного — свою карьеру он начинал на играх хоккейного клуба. «В 2002 году я провел свой первый самостоятельный хоккейный матч. Это была игра ЦСКА — “Спартак”, и ее мы должны были обслуживать с Валентином Валентиновым (экс-диктор “Лужников”. — Прим. “СЭ”) вдвоем, но он, к сожалению, заболел. А после матча генеральный менеджер ХК ЦСКА подошел ко мне и пригласил на работу. Так началась моя профессиональная карьера. Чуть позже меня позвали и в футбол», — рассказывал диктор в интервью официальному сайту ЦСКА в 2011 году.
С тех пор Плешаков успел поработать на хоккее, мужском и женском футболе. Кроме ЦСКА диктор трудился на матчах сборной России по футболу и хоккейного «Динамо». В этом клубе также выразили соболезнования: «На 57-м году жизни не стало Игоря Плешакова. Его голос долгое время звучал на домашних матчах бело-голубых. Хоккейный клуб “Динамо” Москва соболезнует родным и близким Игоря. Светлая память!».
Коронной фразой Плешакова считалась «Вы — самые лучшие болельщики в мире!» Болельщикам со всей страны, которые когда-либо бывали на стадионах ЦСКА, будет ее не хватать.