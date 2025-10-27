Фанату «Зенита» запретили полгода ходить на матчи за баннер про Дегтярева

Болельщика петербургского «Зенита» Станислава Удальцова оштрафовали на 3 тыс. руб., ему также запретили посещать спортивные соревнования в течение полугода за оскорбительный баннер про министра спорта России Михаила Дегтярева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Удальцов вместе с другим болельщиком растянули баннер со словами «Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярев — некомпетентное быдло» на матче «Зенит» — «Ахмат» в Кубке России 17 сентября (2:1).
Петроградский районный суд привлек Удальцова к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей соревнований).
В пресс-службе судов отметили, что несогласованный баннер был «порочащим честь и достоинство, оскорбляющим других лиц, а также направленным на унижение достоинства человека».
Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» за этот баннер на 500 тыс. руб.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в начале сентября не поддержал идею Минспорта ужесточить лимит на легионеров. Спустя неделю Дегтярев на вопрос «РБ Спорт» о словах Семака спросил, кто это, а потом сказал, что не знает, кто возглавляет «Зенит».