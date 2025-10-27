Фанату «Зенита» запретили полгода ходить на матчи за баннер про Дегтярева

Дегтярев на вопрос о критике его идеи лимита на легионеров со стороны Семака сказал, что не знает, кто возглавляет «Зенит». Фанаты клуба развернули оскорбительный баннер про министра, «Зенит» за это оштрафовали на 500 тыс. руб.