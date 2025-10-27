Самородов забил первый гол в сезоне РПЛ: матч закончился сенсацией и скандалом

Это произошло в домашнем матче 13-го тура РПЛ против «Сочи». Самородов вышел на замену на 46-й минуте игры и спустя 13 минут отметился голом, сократив отставание в счёте до 1:2.
Этот мяч стал для Самородова первым в составе клуба в 18-и играх нынешнего сезона. На 92-й минуте Самородов оформил дубль.
Сам матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Сочи», который набрал 8 очков и покинул последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Ахмата» 16 баллов и восьмая строчка.
При этом после финального свистка на поле произошла массовая потасовка между футболистами, в которой принял участие и Самородов.
Станислав Черчесов
Игорь Осинькин
Максим Самородов
59′
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
90+2′
Игнасио Сааведра
(Антон Зиньковский)
16′
Михаил Игнатов
(Владимир Ильин)
36′
Михаил Игнатов
66′
Дмитрий Васильев
(Руслан Магаль)
76′
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
76′
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
46′
7
Лечи Садулаев
10
Рифат Жемалетдинов
46′
20
Максим Самородов
42
Мануэль Келиано
72′
99
Анас Эль-Махрауи
99
Юрий Дюпин
27
Кирилл Заика
28
Руслан Магаль
41′
98
Владимир Ильин
33
Марсело Алвес
90′
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
29
Роман Ежов
83′
19
Александр Коваленко
7
Антон Зиньковский
90′
18
Артем Корнеев
8
Михаил Игнатов
85′
44
Неманья Стоич
20
Дмитрий Васильев
83′
45
Франсуа Камано
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти