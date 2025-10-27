Ричмонд
П1
9.00
X
4.36
П2
1.43
Футбол. Италия
28.10
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.82
X
4.22
П2
1.56
Футбол. Италия
28.10
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

«Заслуженно пропустили два мяча»: главный тренер «Ахмата» о поражении от «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов признал, что его команда не была готова к началу встречи, из-за чего проиграла «Сочи» со счетом 2:4 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Источник: ФК «Ахмат»

«Игра состояла из двух разных таймов. В первом мы вообще не вошли в игру, абсолютно заслуженно пропустили два мяча», — заявил Черчесов. Он отметил, что после перерыва команда смогла улучшить игру, но быстрый гол «Сочи» после того, как «Ахмат» сократил отставание, осложнил положение.

Черчесов подчеркнул, что команда должна извлечь урок из этого матча и начинать игры с первых минут в полной готовности, а также необходимо стабилизировать результаты, особенно в матчах с командами верхней части таблицы, где «Ахмат» регулярно теряет очки.

Тренер отказался комментировать решения арбитров, отменивших два гола его команды в концовке матча.

По итогам встречи «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Сочи» располагается на 15-й строчке с восемью баллами.

Ахмат
2:4
Первый тайм: 0:2
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Игорь Осинькин
Голы
Ахмат
Максим Самородов
59′
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
90+2′
Сочи
Игнасио Сааведра
(Антон Зиньковский)
16′
Михаил Игнатов
(Владимир Ильин)
36′
Михаил Игнатов
66′
Дмитрий Васильев
(Руслан Магаль)
76′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
76′
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
46′
7
Лечи Садулаев
10
Рифат Жемалетдинов
46′
20
Максим Самородов
42
Мануэль Келиано
72′
99
Анас Эль-Махрауи
Сочи
99
Юрий Дюпин
27
Кирилл Заика
28
Руслан Магаль
41′
98
Владимир Ильин
33
Марсело Алвес
90′
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
29
Роман Ежов
83′
19
Александр Коваленко
7
Антон Зиньковский
90′
18
Артем Корнеев
8
Михаил Игнатов
85′
44
Неманья Стоич
20
Дмитрий Васильев
83′
45
Франсуа Камано
Статистика
Ахмат
Сочи
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
4
5
Угловые
7
3
Фолы
8
11
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти