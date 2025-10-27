«Заслуженно пропустили два мяча»: главный тренер «Ахмата» о поражении от «Сочи»

«Игра состояла из двух разных таймов. В первом мы вообще не вошли в игру, абсолютно заслуженно пропустили два мяча», — заявил Черчесов. Он отметил, что после перерыва команда смогла улучшить игру, но быстрый гол «Сочи» после того, как «Ахмат» сократил отставание, осложнил положение.
Черчесов подчеркнул, что команда должна извлечь урок из этого матча и начинать игры с первых минут в полной готовности, а также необходимо стабилизировать результаты, особенно в матчах с командами верхней части таблицы, где «Ахмат» регулярно теряет очки.
Тренер отказался комментировать решения арбитров, отменивших два гола его команды в концовке матча.
По итогам встречи «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Сочи» располагается на 15-й строчке с восемью баллами.
Станислав Черчесов
Игорь Осинькин
Максим Самородов
59′
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
90+2′
Игнасио Сааведра
(Антон Зиньковский)
16′
Михаил Игнатов
(Владимир Ильин)
36′
Михаил Игнатов
66′
Дмитрий Васильев
(Руслан Магаль)
76′
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
76′
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
46′
7
Лечи Садулаев
10
Рифат Жемалетдинов
46′
20
Максим Самородов
42
Мануэль Келиано
72′
99
Анас Эль-Махрауи
99
Юрий Дюпин
27
Кирилл Заика
28
Руслан Магаль
41′
98
Владимир Ильин
33
Марсело Алвес
90′
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
29
Роман Ежов
83′
19
Александр Коваленко
7
Антон Зиньковский
90′
18
Артем Корнеев
8
Михаил Игнатов
85′
44
Неманья Стоич
20
Дмитрий Васильев
83′
45
Франсуа Камано
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
