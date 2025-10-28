Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Атлетико
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.00
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.82
X
4.22
П2
1.57
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Аленичев: «Не представляю психологическое состояние Карпина»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Аленичев прокомментировал выступление московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина в текущем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) и расположилось в РПЛ на 8-м месте.

«Понятно, что в турнирную таблицу футболисты тоже смотрят. Конечно, “Зениту” хочется быть на первой строчке всегда, причем на протяжении всего сезона.

Что касается «Динамо» и Валерия Георгиевича, все мы знаем какие амбиции у Карпина. И, естественно, такое место в турнирной таблице, конечно, не устраивает не только его, но и всю команду. Все прекрасно понимали вчера, и игроки, и руководство, что проиграть никому нельзя. Никому нельзя, но проиграло «Динамо». Конечно, я сейчас не представляю состояние психологическое Валерия Георгиевича.

Команда находится на девятом месте в турнирной таблице, я думаю, в психологическом плане не самое хорошее состояние у него и у игроков. Надо думать, как из этой ситуации выходить«, — приводит слова Аленичева “МК”.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше