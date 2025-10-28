Аленичев: «Не представляю психологическое состояние Карпина»

Что касается «Динамо» и Валерия Георгиевича, все мы знаем какие амбиции у Карпина. И, естественно, такое место в турнирной таблице, конечно, не устраивает не только его, но и всю команду. Все прекрасно понимали вчера, и игроки, и руководство, что проиграть никому нельзя. Никому нельзя, но проиграло «Динамо». Конечно, я сейчас не представляю состояние психологическое Валерия Георгиевича.