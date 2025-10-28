Аленичев: «Не представляю психологическое состояние Карпина»

В воскресенье «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) и расположилось в РПЛ на 8-м месте.
«Понятно, что в турнирную таблицу футболисты тоже смотрят. Конечно, “Зениту” хочется быть на первой строчке всегда, причем на протяжении всего сезона.
Что касается «Динамо» и Валерия Георгиевича, все мы знаем какие амбиции у Карпина. И, естественно, такое место в турнирной таблице, конечно, не устраивает не только его, но и всю команду. Все прекрасно понимали вчера, и игроки, и руководство, что проиграть никому нельзя. Никому нельзя, но проиграло «Динамо». Конечно, я сейчас не представляю состояние психологическое Валерия Георгиевича.
Команда находится на девятом месте в турнирной таблице, я думаю, в психологическом плане не самое хорошее состояние у него и у игроков. Надо думать, как из этой ситуации выходить«, — приводит слова Аленичева “МК”.