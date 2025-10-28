Кержаков раскритиковал Соболева: «Демонстративно показывал свое отношение: еле-еле шел, не добегал»

«После матча я остался подождать брата, пока он переоденется, мы находились в ложе, и те, кто не играл или мало участвовал в игре, вышли на легкую тренировку — несколько повторений выбеганий с центра поля до линии ворот и обратно. Как думаете, кто яростнее всего и быстрее всего делал это? Первый был Тимощук, второй — Эракович.



Соболев? Думаю, не зря это все сказал Семак. Мне кажется, Соболев это делал демонстративно, чтобы показать свое отношение ко всему. Еле-еле шел, “съедал” по 3−5 метров, не добегал. Уже было видно, что что-то ненормальное.



Семак не может искусственно завести Соболева. Завести, чтобы он стал хорошо тренироваться, выкладываться, чтобы в таких моментах после игры он отрабатывал для себя, понимая, что это потом ему пригодится. А когда ты делаешь так, что ты хочешь этим показать?» — сказал Кержаков.