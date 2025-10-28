Ричмонд
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.10
П2
1.58
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.36
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.27
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.93
П2
6.40
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2

Кержаков раскритиковал Соболева: «Демонстративно показывал свое отношение: еле-еле шел, не добегал»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков в эфире шоу «Это футбол, брат!» рассказал, что после матча 13-го тура РПЛ с московским «Динамо» нападающий петербуржцев Александр Соболев демонстративно не старался во время тренировки.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» обыграл «Динамо» на «Газпром Арене» со счетом 2:1, играя без номинального центрфорварда. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что на сегодняшний день Соболев — не второй и не третий кандидат на позицию центрального нападающего.

«После матча я остался подождать брата, пока он переоденется, мы находились в ложе, и те, кто не играл или мало участвовал в игре, вышли на легкую тренировку — несколько повторений выбеганий с центра поля до линии ворот и обратно. Как думаете, кто яростнее всего и быстрее всего делал это? Первый был Тимощук, второй — Эракович.

Соболев? Думаю, не зря это все сказал Семак. Мне кажется, Соболев это делал демонстративно, чтобы показать свое отношение ко всему. Еле-еле шел, “съедал” по 3−5 метров, не добегал. Уже было видно, что что-то ненормальное.

Семак не может искусственно завести Соболева. Завести, чтобы он стал хорошо тренироваться, выкладываться, чтобы в таких моментах после игры он отрабатывал для себя, понимая, что это потом ему пригодится. А когда ты делаешь так, что ты хочешь этим показать?» — сказал Кержаков.