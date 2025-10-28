Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
62.00
X
7.50
П2
2.50
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.35
П2
2.85
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.27
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.98
П2
6.60
Футбол. Италия
29.10
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.59
П2
7.40
Футбол. Франция
29.10
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
2.88

Пиняев рассказал, почему не остался в системе «Манчестер Юнайтед»: «Никак юридически не оформишь»

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, почему в свое время не остался в системе английского «Манчестер Юнайтед».

Источник: fclm.ru

В детские годы Пиняев несколько раз ездил на стажировку в академию «красных дьяволов».

— Почему ты не остался в академии «Манчестер Юнайтед»? Они не принимают иностранцев?

— Там только с 18 лет ты имеешь право переехать в другую страну, тебя нанимают как работника. Мне на тот момент было 15 лет, когда была последняя стажировка. Был разговор, что все нравится, мы бы хотели, чтобы бы он в 18 лет к нам приехал.

Потом наступает коронавирус, локдаун, я перестал ездить на стажировки. И за год, что я не ездил на стажировку, я уже дебютировал в ФНЛ, подписал профессиональный контракт с «Чертаново». А когда у тебя подписан профессиональный контракт, ты не имеешь права ездить на стажировку. «Манчестер» тебя брал как парня с академии, а тут тебя берут как парня с профессиональным контрактом. Ты уже работник, зарабатываешь деньги, ты профессиональный футболист. Это никак уже юридически не оформишь, — заявил Пиняев в интервью First& Red.

В нынешнем сезоне 20-летний Сергей Пиняев провел за «Локомотив» 5 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.