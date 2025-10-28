Пиняев рассказал, почему не остался в системе «Манчестер Юнайтед»: «Никак юридически не оформишь»

В детские годы Пиняев несколько раз ездил на стажировку в академию «красных дьяволов».
— Почему ты не остался в академии «Манчестер Юнайтед»? Они не принимают иностранцев?
— Там только с 18 лет ты имеешь право переехать в другую страну, тебя нанимают как работника. Мне на тот момент было 15 лет, когда была последняя стажировка. Был разговор, что все нравится, мы бы хотели, чтобы бы он в 18 лет к нам приехал.
Потом наступает коронавирус, локдаун, я перестал ездить на стажировки. И за год, что я не ездил на стажировку, я уже дебютировал в ФНЛ, подписал профессиональный контракт с «Чертаново». А когда у тебя подписан профессиональный контракт, ты не имеешь права ездить на стажировку. «Манчестер» тебя брал как парня с академии, а тут тебя берут как парня с профессиональным контрактом. Ты уже работник, зарабатываешь деньги, ты профессиональный футболист. Это никак уже юридически не оформишь, — заявил Пиняев в интервью First& Red.
В нынешнем сезоне 20-летний Сергей Пиняев провел за «Локомотив» 5 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.