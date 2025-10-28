Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
1
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.67
П2
3.40
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.27
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.98
П2
6.60
Футбол. Италия
29.10
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.61
П2
7.48
Футбол. Франция
29.10
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
2.88
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Наполи
1
П1
X
П2

Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о своем отношении к возможному ужесточению лимита на легионеров в чемпионате России (Мир РПЛ).

Источник: Sport24

— Кстати, в контексте молодых россиян. Вы слышали, что в РПЛ хотят ужесточить лимит на легионеров?

— Да.

— Как вам это ограничение?

— Мне кажется, в лимите есть смысл. Он приносит пользу. Например, возьмём Пополитова. Мы сейчас стараемся его развивать. Лимит способствует тому, чтобы тренеры стремились работать над прогрессом россиян. По мне — команды должны состоять из хороших российских футболистов и очень-очень хороших легионеров. А иметь вместо россиянина легионера, который особо ничем не сильнее… Зачем? Лимит — это посыл клубам: «Ребята, вместо 10 посредственных легионеров, возьмите трех топовых. Чтобы люди сказали ― вау, какой игрок», — сказал Челестини в интервью «Чемпионату».

Ранее появлялась информация, что обсуждается вариант, при котором клубам разрешат заявлять до 10 иностранных футболистов, но одновременно на поле смогут находиться лишь пятеро из них. В настоящее время действуют другие ограничения — не более 13 легионеров в заявке и максимум восемь на поле одновременно.