Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров в РПЛ

— Мне кажется, в лимите есть смысл. Он приносит пользу. Например, возьмём Пополитова. Мы сейчас стараемся его развивать. Лимит способствует тому, чтобы тренеры стремились работать над прогрессом россиян. По мне — команды должны состоять из хороших российских футболистов и очень-очень хороших легионеров. А иметь вместо россиянина легионера, который особо ничем не сильнее… Зачем? Лимит — это посыл клубам: «Ребята, вместо 10 посредственных легионеров, возьмите трех топовых. Чтобы люди сказали ― вау, какой игрок», — сказал Челестини в интервью «Чемпионату».