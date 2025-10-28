Друг Мостового рассказал, как спас футболиста от похищения

«Поворачиваюсь, и на Андрея бегут двое в масках. Я подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться. Мы вместе отбежали назад, они походили вокруг, крикнули пару фраз с угрозами и скрылись», — сказал Гаркун.