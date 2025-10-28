Ричмонд
Друг Мостового рассказал, как спас футболиста от похищения

Александр Гракун, друг полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового, рассказал, как помог футболисту спастись от похищения, передает «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Поворачиваюсь, и на Андрея бегут двое в масках. Я подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться. Мы вместе отбежали назад, они походили вокруг, крикнули пару фраз с угрозами и скрылись», — сказал Гаркун.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили предпринимателя Сергея Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.