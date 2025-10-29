«Динамо» заваливает сезон. Что делать клубу и Карпину?

«Динамо» Валерия Карпина, возможно, главное разочарование сезона.
Еще недавно речь шла лишь об одном из худших стартов в XXI веке. Но этот тезис разбивался аргументами о травмах лидеров, проблемах с составом и внушительном количестве новичков. Да в целом о притирке команды к новому тренеру и его игровым идеям.
Но прошло 13 туров — и 8-е место уже никого не шокирует. Вполне органично выглядят «привозы» на своей половине и 21 пропущенный мяч (худший показатель в топ-10 РПЛ). Дисбаланс в каждой линии (особенно в обороне) и ожидаемые провалы в важных матчах (хоть с «Локомотивом», хоть с «Ахматом»), когда их точно можно было избежать.
От выезда к «Зениту» также ничего хорошего не ждали. Но есть как минимум одна деталь (помимо игры и результата), которая действительно расстраивает.
Это попытка сделать вид, что все идет по плану.
— Что не получилось у «Динамо»? — уточнили у Карпина в эфире «Матч ТВ» после финального свистка.
— Да все получалось. С учетом этого состава, считаю, что выполнили… Или выполняли, пытались. Понятно, что всегда можно лучше. Ребята молодцы, сделали все, что могли на данный момент. Они отдали все, что есть.
Допускаю, что такая речь главного тренера (на всякий случай, очень опытного в плане взаимодействия с медиа) в первую очередь сигнал раздевалке: парни, вы здорово поработали, несмотря на поражение. Желание поддержать футболистов в трудной ситуации. Улучшить эмоциональный фон.
Нормальное стремление. Возможно, ход даже сработает. Но есть нюанс: как к этому относиться болельщикам «Динамо»? О них вообще кто-то подумал?
Команда только что вчистую (счет 1:2 не отражает полной картины — «Зенит» должен был побеждать крупнее) уступила принципиальному сопернику — а после финального свистка выясняется, что «все получалось».
Понятно, что в первую очередь Карпин ссылался на проблемы с составом. И в воскресенье они точно сказались. Но, во-первых, у «Динамо» все равно достаточная обойма, чтобы в последние 25 минут матча хотя бы раз пробить по воротам (пусть даже не в створ), а не отбиваться от третьего гола «Зенита». Во-вторых, недовольство заявкой в принципе звучит странно: с учетом летних трансферов (и их количества), а также наличия на скамейке Нгамале, Гладышева и, например, Бабаева, только что оформившего хет-трик в Кубке России. В-третьих, количество мышечных травм у бело-голубых в этом сезоне, из-за которых приходится постоянно ротировать состав, — тема отдельного исследования. И если ситуация не улучшится, оно наверняка будет проведено.
Можно оказаться в кризисе. Искать проблему в судействе. Выставить против «Зенита» низкий блок и трех центральных защитников — и все равно не закрыть огромные зоны на своей половине, а в атаке создать лишь два голевых момента (по данным Rustat, это антирекорд «Динамо» в чемпионате). Отдать середину поля из-за смены схемы и функционала Глебова и Бителло. Можно даже рухнуть на 8-е место после заявлений о борьбе за трофей. Но позиционировать себя в духе аутсайдера, у которого «все получалось» в провальном матче, нельзя.
Карпину не для этого создали идеальные условия работы. Без давления, как у Деяна Станковича в «Спартаке». Без ограничений по трансферам (чего и близко не было, например, у Марцела Лички) и формированию штаба. И с совмещением в сборной России — еще недавно воспринимавшимся как минус для сборной, а на деле ударившим по клубу.
Наконец, практически без риска быть уволенным. Насколько понимаю, после ухода Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба этот процесс элементарно некому инициировать — из-за тотальной поддержки Карпина со стороны высшего блока.
Но делать вид, что «все получается» во время ощутимого игрового спада, точно путь в никуда.
Карпин и сам еще не оказывался в таком кризисе. Когда ни одна стратегия не работает, каждый в команде играет ниже своего потенциала, а, похоже, единственная цель прямо сейчас — дотянуть до зимнего перерыва, когда появится время все перенастроить.
Очевидно, что клуб сделал на тренера слишком большую ставку. И мне очень интересно, как из этой ситуации выйдут обе стороны.
Леонид Волотко