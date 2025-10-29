«Динамо» заваливает сезон. Что делать клубу и Карпину?

Понятно, что в первую очередь Карпин ссылался на проблемы с составом. И в воскресенье они точно сказались. Но, во-первых, у «Динамо» все равно достаточная обойма, чтобы в последние 25 минут матча хотя бы раз пробить по воротам (пусть даже не в створ), а не отбиваться от третьего гола «Зенита». Во-вторых, недовольство заявкой в принципе звучит странно: с учетом летних трансферов (и их количества), а также наличия на скамейке Нгамале, Гладышева и, например, Бабаева, только что оформившего хет-трик в Кубке России. В-третьих, количество мышечных травм у бело-голубых в этом сезоне, из-за которых приходится постоянно ротировать состав, — тема отдельного исследования. И если ситуация не улучшится, оно наверняка будет проведено.