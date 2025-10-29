Данил Глебов: Надо соответствовать амбициям клуба

— Время покажет, но я думаю, что это очень серьезное будет подспорье. В зимнюю паузу у всех наших команд всегда больше времени на работу, на подготовку. Это и для Валерия Георгиевича важно, поскольку летом предсезонка не такая длинная, а у «Динамо» еще немало новичков пришло перед сезоном и уже по ходу него. Поэтому для тренерского штаба немаловажно будет получить необходимое время зимой для работы с нашим составом от первого до последнего дня сбора. Но, разумеется, и до паузы мы все намерены прибавить, чтобы набрать максимальное количество очков.