Данил Глебов: Надо соответствовать амбициям клуба

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 28 октября объявил расширенный состав национальной команды на ноябрьские матчи с Перу и Чили. Традиционно, в нем оказался полузащитник Данил Глебов, ставший при нынешнем наставнике сборной одним из ключевых ее игроков. Он долгое время выступал у Карпина в «Ростове», а в этом сезоне работает с ним же в московском «Динамо». У столичного клуба дела в чемпионате России пока идут не очень хорошо. В конце прошлой недели бело-голубые проиграли в гостях петербургскому «Зениту» (1:2) в матче 13-го тура и после почти половины турнира идут на восьмом месте, отставая от первого на 13 очков.
В интервью «Известиям» Глебов оценил результаты команды, выразил надежду на их скорое улучшение, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной и рассказал о своей реакции на смену руководства в «Динамо» и «Ростове».
— Чего вы ждете от ноябрьских матчей сборной России против Перу и Чили?
— Хорошие соперники у нас будут. Поэтому жду интересных и непростых матчей. Таких же, как наши предыдущие игры. Думаю, для нас будет очень полезно проверить свои силы на фоне таких команд, как Перу и Чили.
— Почему не получилось набрать хотя бы одно очко в матче с «Зенитом»?
— Если банально, то не смогли забить хотя бы столько же голов, сколько и соперник. Считаю, что мы неплохо играли, оказали хорошее сопротивление «Зениту». Но где-то в каких-то нюансах оказались чуть слабее. Но надо двигаться дальше. Будет теория, где наш тренерский штаб с нами разберет этот матч. Постараемся из него вынести то позитивное, с помощью чего можно будет улучшить результаты в следующих играх.
— Как человек, который долго проработал с Карпиным в сборной и «Ростове», можете сказать, насколько в его случае длинные зимние сборы должны помочь радикально улучшить игру и результаты «Динамо»?
— Время покажет, но я думаю, что это очень серьезное будет подспорье. В зимнюю паузу у всех наших команд всегда больше времени на работу, на подготовку. Это и для Валерия Георгиевича важно, поскольку летом предсезонка не такая длинная, а у «Динамо» еще немало новичков пришло перед сезоном и уже по ходу него. Поэтому для тренерского штаба немаловажно будет получить необходимое время зимой для работы с нашим составом от первого до последнего дня сбора. Но, разумеется, и до паузы мы все намерены прибавить, чтобы набрать максимальное количество очков.
— На ваш взгляд, с таким отставанием от лидеров, как сейчас, можно бороться за медали?
— Конечно, отставание большое. Но опускать руки нельзя. Нужно играть с максимальной отдачей в каждом матче и набирать как можно больше очков. Тогда всё возможно. Мы видели случаи, когда команды проваливали первую часть чемпионата, но потом догоняли конкурентов весной и добивались успеха. А нам надо начать это делать еще сейчас, до зимней паузы.
— С чем связываете такие результаты «Динамо» в первые 13 туров?
— Нет стабильности в игре. И в составе тоже. Как видите, из-за травм и дисквалификаций приходится менять футболистов. В матче с тем же «Зенитом» недосчитались нескольких ребят, которые могли помочь. Но это, конечно, не оправдание. В любом случае надо стараться побеждать с теми игроками, которые есть, добиваться максимальных результатов. И игру надо улучшать.
— На ваш взгляд, те футболисты «Динамо», которые в отличие от вас и Максима Осипенко не работали ранее с Карпиным в клубе, привыкли к его требованиям?
— Это надо у них спросить, но мне кажется, что кто-то уже привык, кто-то еще привыкает. Тут всё индивидуально. Но понятно, что есть над чем работать. Если мы находимся на том месте, на котором находимся сейчас, значит, далеко не всё из задуманного срабатывает.
— Морально давит это восьмое место?
— Понятно, что наши болельщики хотят от нас гораздо лучших результатов. Но мы имеем на сегодняшний день то, что имеем. Будем работать дальше, чтобы исправить эту ситуацию.
— На уровне ощущений заметно, что восьмое место с «Динамо» при его чемпионских амбициях воспринимается гораздо более болезненно, чем восьмое место с «Ростовом», в отношении которого Карпин всегда говорил, что задача — не вылететь из РПЛ?
— Да, есть такое. Понятно, что у «Динамо» как клуба возможности выше. Соответственно, выше и амбиции. Надо им соответствовать.
— Вы уже привыкли жить и работать в такой обстановке?
— А какие варианты еще есть? Да, привык и стараюсь соответствовать. Надеюсь, что мы переломим нынешнюю негативную ситуацию в плане результатов и скоро начнем оправдывать ожидания болельщиков.
— Как отреагировали на случившуюся в начале октября смену руководства клуба — уход Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров «Динамо»? Общались уже со сменившим его Александром Ивлевым?
— Нет, пока не общались. А что касается Гафина, то, разумеется, его уход стал неожиданным. Тем более он очень долго работал в руководстве «Динамо», играл важную роль в жизни клуба. Но это футбол — здесь всё бывает, в том числе такие неожиданные перестановки.
— В этом месяце перемены случились и в «Ростове», где с поста президента клуба ушел Арташес Арутюнянц, при котором вы очень много лет отыграли. Сильно изменится жизнь команды после этого?
— Трудно сказать… Надо посмотреть, что будут делать новые руководители, с какими мыслями они приходят в клуб, как они видят его развитие.
— Кажется, что успехи «Ростова» в последние годы очень плотно зависели от личности Арутюнянца, спортивного директора Алексея Рыскина и главного тренера — сначала Карпина, теперь Джонатана Альбы. Можно ждать, что скоро клуб сильно изменится в сравнении с тем, каким его знали вы?
— Посмотрим. Да, понятно, что «Ростов» очень долгое время ассоциируется с теми людьми, которых вы назвали. Благодаря им клуб много лет очень хорошо выступал в чемпионате. Я сам им благодарен за то, что провел долгий период карьеры в клубе, закрепился в РПЛ, дошел до сборной. Но что-то прогнозировать дальше очень тяжело. Это же футбольная жизнь — в ней, как я уже сказал, очень сложно что-то прогнозировать сильно наперед.
Алексей Фомин