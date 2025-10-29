Личку отправляют в «Спартак» и «Крылья». Неважен клуб — чех нужен российской лиге!

Важно, что такой футбол у Марцела не оторван от результатов. И в «Оренбурге» он заработал повышение в классе в ФНЛ (причем дважды — первый раз в РПЛ не пустили из-за инфраструктуры), а потом с андердогом неплохо пошумел в Премьер-лиге. И в «Динамо» финишировал в тройке, причем бело-голубые лидировали после 29 туров, впервые с 1986 года до последнего матча претендовали на золото. За это динамовские болельщики будут всегда благодарны Личке. Пусть последний шажок сделать не удалось, но другие даже надежды не дарили.