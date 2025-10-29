Личку отправляют в «Спартак» и «Крылья». Неважен клуб — чех нужен российской лиге!

Марцел Личка покинул турецкий чемпионат — в «Фатих Карагюмрюк» у тренера не задалось. И тут же слухи начали связывать чеха с РПЛ: «Крылья Советов», предложены услуги «Спартаку»…
До более-менее предметных переговоров пока далеко, чтобы говорить о каком-то конкретном клубе, но одно могу сказать точно: Личку хотелось бы видеть во главе какой-нибудь команды РПЛ. Особенно сильно — после минувшего тура, который стал, пожалуй, самым серым в нынешнем сезоне. И результативность это подтверждает: до вынесенной на понедельник встречи «Ахмат» — «Сочи» (2:4) в семи матчах было забито всего 10 голов. Ярким ни один из них не назовешь.
На этом фоне футбол Лички мог бы стать глотком свежего воздуха. Чех всегда подчеркивал: атакующему стилю никогда не изменит, если вам нужна игра от обороны, то даже не звоните мне.
Важно, что такой футбол у Марцела не оторван от результатов. И в «Оренбурге» он заработал повышение в классе в ФНЛ (причем дважды — первый раз в РПЛ не пустили из-за инфраструктуры), а потом с андердогом неплохо пошумел в Премьер-лиге. И в «Динамо» финишировал в тройке, причем бело-голубые лидировали после 29 туров, впервые с 1986 года до последнего матча претендовали на золото. За это динамовские болельщики будут всегда благодарны Личке. Пусть последний шажок сделать не удалось, но другие даже надежды не дарили.
Плюс атакующий футбол. Плюс открытость прессе. За два года его работы в «Динамо» я трижды делал с Марцелом интервью — во время зимних и летней пауз, и каждый раз разговор длился более двух часов. Видно было, что специалисту важно не формально «отстреляться», а подробно донести до болельщиков свои мысли, идеи, объяснить решения. Поэтому и отклики на эти беседы были максимально позитивные.
Идеален ли Личка? Нет, конечно. Иначе взял бы золото с «Динамо» и работал там вечно. Второй сезон во главе бело-голубых получился хуже первого как по объективным (те же «кресты» Тюкавина), так и субъективным причинам. В московском клубе посчитали, что потолок с чехом достигнут, между футболистами и тренерским штабом накопилась определенная усталость, не позволяющая делать дальнейших шагов вперед. Можно говорить и о недостатках обороны, и о каких-то недопониманиях с отдельными футболистами.
Но, во-первых, желание лучшего — частенько враг хорошего, нынешнее восьмое место «Динамо» это подтверждает. А во-вторых, идеальных тренеров во всем мире по пальцам можно пересчитать. И работают они где-то в Англиях и Испаниях. А в РПЛ у каждого будут недостатки, вопрос лишь в том, насколько они серьезные.
По сумме качеств очевидно, что Личка для нашего чемпионата — в числе лучших. Он давал результат как в топ-клубе, так и в клубе-аутсайдере. Способен развивать молодежь — Тюкавин при чехе стал лучшим футболистом РПЛ, а после травмы Константина первым в лиге за весенний отрезок по «гол+пас» — Гладышев. Отлично адаптирован к Премьер-лиге, а также почти в совершенстве владеет русским языком. Хорош медийно.
Плюс, что важно для всей РПЛ, ставит атакующий футбол, с чего мы и начинали. Так что ждем снова в России, Марцел!