Мамаев назвал самого талантливого российского футболиста: «Я бы сравнил его с Беллингемом»

— По потенциалу, характеру, пониманию игры я бы сейчас сравнил его с Беллингемом. Он играет больше в атаку, более атакующий игрок, но в плане разносторонности, понимания игры и отдачи… Беллингем в мире сейчас, наверное, мой самый любимый игрок: он играет в атаке, но то там в подкате, то там в подкате. И вот Кисляка могу сравнить [c ним]. На сегодняшний день это сравнение выглядит для многих смешно, но именно по таланту… Для меня Кисляк сейчас, наверное, номер один. У него футбольный интеллект. Его ставь на любую позицию: например, правого защитника — будет играть. А поставь вингером — там будет играть, поверь мне, — сказал Мамаев в выпуске шоу SMOL FM.