Мамаев назвал самого талантливого российского футболиста: «Я бы сравнил его с Беллингемом»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев признался, что находится под впечатлением от уровня игры и потенциала хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

Источник: Sport24

— Глядя на игру Кисляка, у меня складывается ощущение, что его потенциал выше, чем у остальных его сверстников. Его потенциал очень-очень высокий, его можно развивать. По мне, на сегодняшний день это самый талантливый российский футболист. Он сейчас еще чуть-чуть мясом обрастет, он наберется игрового опыта, наглости и будет становиться все сильнее. Я смотрю на его ход мыслей, он очень разносторонний футболист. Он вообще не боится играть в футбол, брать ответственность на себя.

— Если мы сейчас берем какого-то зарубежного футболиста, на кого он похож?

— По потенциалу, характеру, пониманию игры я бы сейчас сравнил его с Беллингемом. Он играет больше в атаку, более атакующий игрок, но в плане разносторонности, понимания игры и отдачи… Беллингем в мире сейчас, наверное, мой самый любимый игрок: он играет в атаке, но то там в подкате, то там в подкате. И вот Кисляка могу сравнить [c ним]. На сегодняшний день это сравнение выглядит для многих смешно, но именно по таланту… Для меня Кисляк сейчас, наверное, номер один. У него футбольный интеллект. Его ставь на любую позицию: например, правого защитника — будет играть. А поставь вингером — там будет играть, поверь мне, — сказал Мамаев в выпуске шоу SMOL FM.