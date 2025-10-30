Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
2
:
Анже
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Монако
3
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
1
:
Лион
3
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
3
:
Осер
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Ренн
2
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
0
:
Торино
0
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
3
:
Фиорентина
0
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
ЦСКА улучшит финансовые условия главного тренера Челестини на 40%

Московский ЦСКА улучшит финансовые условия главного тренера команды Фабио Челестини на 40%, утверждает инсайдер Иван Карпов.

Источник: Sport24

«Фабио регулярно встречается с руководством, включая Орешкина и Бабаева. Клуб ценит профессионализм коуча, его вовлеченность и прямоту в обсуждении развития команды. На недавней встрече было объявлено, что его оклад существенно вырастет», — написал Карпов в своем телеграм-канале.

Напомним, на прошлой неделе генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью Sport24 в числе прочего заявил: «Безусловно, мы довольны работой тренерского штаба во главе с Челестини».

ЦСКА после 13 туров в нынешнем сезоне РПЛ под руководством Челестини занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. В Кубке России команда вышла в четвертьфинал Пути РПЛ, где сыграет с махачкалинским «Динамо».