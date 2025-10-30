ЦСКА улучшит финансовые условия главного тренера Челестини на 40%

«Фабио регулярно встречается с руководством, включая Орешкина и Бабаева. Клуб ценит профессионализм коуча, его вовлеченность и прямоту в обсуждении развития команды. На недавней встрече было объявлено, что его оклад существенно вырастет», — написал Карпов в своем телеграм-канале.