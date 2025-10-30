ЦСКА улучшит финансовые условия главного тренера Челестини на 40%

«Фабио регулярно встречается с руководством, включая Орешкина и Бабаева. Клуб ценит профессионализм коуча, его вовлеченность и прямоту в обсуждении развития команды. На недавней встрече было объявлено, что его оклад существенно вырастет», — написал Карпов в своем телеграм-канале.
Напомним, на прошлой неделе генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью Sport24 в числе прочего заявил: «Безусловно, мы довольны работой тренерского штаба во главе с Челестини».
ЦСКА после 13 туров в нынешнем сезоне РПЛ под руководством Челестини занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. В Кубке России команда вышла в четвертьфинал Пути РПЛ, где сыграет с махачкалинским «Динамо».