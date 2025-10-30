Левников рассудит «Краснодар» и «Спартак» в матче РПЛ

Встречу в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и столичным «Локомотивом», которая пройдет 1 ноября и начнется в 20:15, обслужит бригада Артема Чистякова. Помогать ему будут Андрей Образко и Варанцо Петросян. За VAR отвечают Артур Федоров и его помощник Рафаэль Шафеев.