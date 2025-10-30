Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.10
П2
3.11
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.25
П2
2.16
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2

Левников рассудит «Краснодар» и «Спартак» в матче РПЛ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет 2 ноября в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) отвечают Андрей Фисенко и Антон Фролов.

Встречу в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и столичным «Локомотивом», которая пройдет 1 ноября и начнется в 20:15, обслужит бригада Артема Чистякова. Помогать ему будут Андрей Образко и Варанцо Петросян. За VAR отвечают Артур Федоров и его помощник Рафаэль Шафеев.

Другие назначения тура:

31 октября, пятница:

ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — Сергей Карасев (VAR — Василий Казарцев);

1 ноября суббота:

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — Инал Танашев (Павел Кукуян);

«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) — Сергей Чебан (Павел Шадыханов);

«Ростов» — «Акрон» (Тольятти) — Ян Бобровский (Алексей Сухой);

2 ноября, воскресенье:

«Оренбург» — «Сочи» — Евгений Буланов (Сергей Цыганок);

«Балтика» (Калининград) — «Ахмат» (Грозный) — Иван Абросимов (Рафаэль Шафеев).