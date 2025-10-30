Левников рассудит «Краснодар» и «Спартак» в матче РПЛ

Встреча пройдет 2 ноября в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) отвечают Андрей Фисенко и Антон Фролов.
Встречу в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и столичным «Локомотивом», которая пройдет 1 ноября и начнется в 20:15, обслужит бригада Артема Чистякова. Помогать ему будут Андрей Образко и Варанцо Петросян. За VAR отвечают Артур Федоров и его помощник Рафаэль Шафеев.
Другие назначения тура:
31 октября, пятница:
ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — Сергей Карасев (VAR — Василий Казарцев);
1 ноября суббота:
«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — Инал Танашев (Павел Кукуян);
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) — Сергей Чебан (Павел Шадыханов);
«Ростов» — «Акрон» (Тольятти) — Ян Бобровский (Алексей Сухой);
2 ноября, воскресенье:
«Оренбург» — «Сочи» — Евгений Буланов (Сергей Цыганок);
«Балтика» (Калининград) — «Ахмат» (Грозный) — Иван Абросимов (Рафаэль Шафеев).